Nowy mural hołdem dla Reymonta i Witosa. Gdzie go można zobaczyć?

W Bogumiłowicach uroczyście odsłonięto mural upamiętniający Władysława Reymonta i Wincentego Witosa.

Mural przedstawia wizerunki Witosa i Reymonta, zabytkową lokomotywę oraz łuk dożynkowy, a jego odsłonięcie było częścią Dożynek Reymontowskich w Wierzchosławicach.

Gmina Wierzchosławice wstępnie zadeklarowała chęć przejęcia budynku dawnego dworca w Bogumiłowicach.

Mural w Bogumiłowicach hołdem dla Reymonta i Witosa

Uroczyste odsłonięcie muralu odbyło się w Bogumiłowicach, a w wydarzeniu wzięli udział m.in. Dariusz Grajda – wiceprezes zarządu PKP S.A., Radosław Konieczny – prezes zarządu Fundacji Grupy PKP, Krzysztof Jan Klęczar – wojewoda małopolski, który odczytał list od Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera i ministra obrony narodowej oraz Małgorzata Moskal – wójt gminy Wierzchosławice. Zgromadzeni oddali hołd Władysławowi Reymontowi i Wincentemu Witosowi, dwóm wybitnym postaciom polskiego życia społecznego, politycznego i kulturalnego.

- Postaci Wincentego Witosa i Władysława Reymonta przypominają nam, że siła państwa bierze się z zakorzenienia w wartościach – w pracy, solidarności i miłości do ojczystej ziemi. To z takich korzeni wyrasta też etos polskiego żołnierza, który zawsze był blisko swojej społeczności i gotów do jej obrony. Dzisiejsze upamiętnienie w Bogumiłowicach to nie tylko hołd dla dwóch wielkich Polaków, ale i przypomnienie, że tradycja i historia są fundamentem naszej wspólnej przyszłości – napisał w liście Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Inicjatorem powstania muralu była Fundacja Grupy PKP, która od lat angażuje się w ochronę i popularyzację dziedzictwa kolejowego w Polsce. Wybór lokalizacji nie był przypadkowy. Władysław Reymont, zanim został laureatem Nagrody Nobla, pracował na kolei jako pomocnik dozorcy plantowego, co odpowiada dzisiejszemu toromistrzowi.

Mural utrzymany jest w stonowanej kolorystyce, podkreślającej historyczny charakter wydarzeń. Motywem przewodnim są wizerunki Wincentego Witosa i Władysława Reymonta. W tle widnieją zabytkowa lokomotywa parowa oraz sylwetki mieszkańców. Całość spaja symboliczny łuk dożynkowy z flagami Rzeczypospolitej.

Dożynki Reymontowskie i Rok Władysława Reymonta

Odsłonięcie muralu było jednym z punktów programu dwudniowych Dożynek Reymontowskich, które odbyły się w dniach 16–17 sierpnia w Wierzchosławicach. Wydarzenie to ma blisko stuletnią tradycję. Z Wierzchosławic pochodził Wincenty Witos, trzykrotny premier Rzeczypospolitej Polskiej, który sto lat temu zaprosił Władysława Reymonta do swojej rodzinnej wsi. Tegoroczne Dożynki Reymontowskie są hołdem dla tamtych wydarzeń i wpisują się w ustanowiony rok 2025 – Rok Władysława Reymonta.