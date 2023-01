Kraksa na Sądecczyźnie

Osobówka straciła dach po zderzeniu z autobusem! Strażacy ratowali zakleszczonego rannego

W Łomnicy-Zdroju (powiat nowosądecki) doszło do potężnej kraksy osobowego audi z autobusem setra. Pierwszy z tych pojazdów został wręcz zdemolowany, a strażacy musieli odciąć dach, żeby uwolnić zakleszczonego w audi poszkodowanego. Do szpitala zabrał go śmigłowiec LPR. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.