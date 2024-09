W dniu 7 września br. ok. godz. 9:35 na drodze gminnej w miejscowości Biczyce Górne doszło do wypadku drogowego, w którym ciężko ranny został 39-letni pasażer samochodu marki Mercedes. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna prawdopodobnie wyskoczył z jadącego samochodu, w którym miał nie działać poprawnie układ hamulcowy. Mężczyzna w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala. Kierujący nie odniósł żadnych obrażeń. Na miejscu czynności wykonywali policjanci z Zespołu Wypadkowego Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz biegły sądowy z zakresu ruchu drogowego. Dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia będą ustalane podczas prowadzonego postępowania - przekazała "Super Expressowi" kom. Justyna Basiaga, oficer prasowy KMP w Nowym Sączu.