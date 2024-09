i Autor: Pixabay Utonięcie

Miał przed sobą całe życie

Wskoczył do wody i już nie wypłynął. Tragedia na popularnym kąpielisku pod Tarnowem

Na popularnym kąpielisku "Chorwacja" w Jurkowie pod Tarnowem utonął młody mężczyzna. Radio ESKA podaje, że 19-latek wskoczył do wody i już nie wypłynął. Został wyciągnięty przez ratowników, którzy następnie przystąpili do reanimacji. Poszkodowany trafił do szpitala w Brzesku, gdzie lekarze przegrali walkę o jego życie. Mężczyzna spędził pod wodą prawie dwie godziny.