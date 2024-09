W odpowiedzi na ostatnie doniesienia medialne dotyczące Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, pragniemy wyjaśnić sytuację dotyczącą pacjentki, o której życie nasz zespół medyczny toczył intensywną walkę. Personel Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii podjął wszelkie możliwe działania ratunkowe, aby uratować jej życie. Niestety, pomimo intensywnej opieki i starań naszego zespołu medycznego, stan pacjentki wymagał dalszej specjalistycznej interwencji, dlatego została przetransportowana do szpitala w Krakowie, gdzie niestety, zmarła.

Ze względu na obowiązujące przepisy prawa, Szpital nie może ujawniać szczegółów dotyczących leczenia pacjentki, co ogranicza naszą możliwość obrony przed nieprawdziwymi oskarżeniami i medialnymi atakami. Pragniemy jednak podkreślić, że wszelkie działania podjęte przez nasz personel były zgodne z najwyższymi standardami opieki medycznej.

Rozpowszechnianie niesprawdzonych informacji, które mogą wprowadzać w błąd opinię publiczną, szkodzi nie tylko wizerunkowi naszej placówki, ale również podważa zaufanie do służby zdrowia jako całości. W przypadku kontynuowania tego rodzaju działań, będziemy zmuszeni podjąć kroki prawne, aby chronić dobre imię szpitala oraz jego personelu. Szanujemy prawo do informacji, jednak apelujemy o odpowiedzialne podejście do tematu oraz powstrzymanie się od publikacji treści, które mogą być krzywdzące i niezgodne z faktami.