Pijany 40-latek stracił panowanie nad autem. Życie uratował mu kierowca ciężarówki

Piotrkowice. Ciężarówka wylądowała na boku poza jezdnią. Uniknęła czołowego zderzenia z volkswagenem

Rano w sobotę, 11 marcach w Piotrkowicach pod Tarnowem mogło dojść do tragedii. Kierowca osobowego volkswagena na łuku drogi stracił panowanie nad autem i zmierzał wprost pod nadjeżdżającą ciężarówkę. Uratowała go reakcja kierowcy zestawu, który gwałtownie odbił, wyprowadzając pojazd poza jezdnię. Ciężarówka wylądowała na boku, ale nie doszło do najgorszego. 40-latek poruszający się osobówką miałby niewielkie szanse na przeżycie czołowego zderzenia z ciężarówką. Mężczyzna mógł zginąć przez własną nieodpowiedzialność, ponieważ za kółko wsiadł po spożyciu alkoholu. W organizmie miał ponad 0,2 promila. Na szczęście w tym przypadku skończyło się wyłącznie na szkodach materialnych. Nikt nie został ranny, a zdarzenie zostało zakwalifikowane przez policję jako kolizja. Sprawa będzie miała finał przed tarnowskim sądem. Kierowcy volkswagena za popełnione wykroczenia grozi kara aresztu albo grzywny do 30 000 zł i nawet 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Poniżej galeria zdjęć z miejsca zdarzenia.

