Niepełnosprawny na wózku potrącony przez samochód. Ważny apel strażaków

Iwanowice. Niepełnosprawny na wózku potrącony przez samochód. Trafił do szpitala

Do bardzo groźnego wypadku doszło w poniedziałek, 13 marca pod Krakowem. W godzinach wieczornych w miejscowości Iwanowice niepełnosprawny poruszający się na wózku inwalidzkim został potrącony przez samochód. Poszkodowany ucierpiał na tyle mocno, że wymagał transportu do szpitala. W związku ze zdarzeniem strażacy zaapelowali do niechronionych uczestników ruchu drogowego o używanie odblasków lub świateł. - Przy okazji tego nieszczęśliwego zdarzenia mamy apel do osób poruszających się po zmroku. Używajcie odblaski oraz lampki sygnalizacyjne. To kosztuje bardzo niewiele a może uratować życie. Kierowca oślepiony światłami pojazdu jadącego z przeciwka, ma bardzo niewielkie pole manewru, gdy w ostatniej chwili zobaczy pieszego. Ubierając odblaski i używając lampki dajemy mu szansę na wcześniejszą reakcję a sobie na uratowanie zdrowia lub życia - napisali strażacy z OSP Iwanowice. Poniżej galeria zdjęć z miejsca zdarzenia.

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje