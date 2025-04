i Autor: Policja Limanowa

Wniosek o areszt

Pijany kierowca zabił 10-letnie dziecko. Wiadomo, co 23-latek odpowiedział na zarzut prokuratury

Tragiczny wypadek w powiecie limanowskim wstrząsnął lokalną społecznością. 23-letni kierowca, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, śmiertelnie potrącił 10-letniego chłopca. Mężczyzna usłyszał już zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Kierowca nawet nie próbował zaprzeczać, że to on jest sprawcą tragedii. Grozi mu do 20 lat więzienia.