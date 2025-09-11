Prokuratura Okręgowa w Tarnowie prowadzi śledztwo przeciwko Marcinowi W. w sprawie posiadania i rozpowszechniania materiałów pornograficznych z udziałem dzieci.

Marcin W. był już wcześniej karany za podobne przestępstwo i odbywał karę pozbawienia wolności.

Za obecne przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia.

Rozpowszechniał materiały pornograficzne z udziałem dzieci. Prokuratura przedstawiła zarzuty Marcinowi W.

Marcin W. usłyszał zarzuty dotyczące posiadania w celu rozpowszechniania pornografii dziecięcej. Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Tarnowie, mężczyzna miał aż 782 filmy i 1066 plików graficznych z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich poniżej 14. roku życia.

Ponadto, śledczy zabezpieczyli inne materiały:

9 filmów o treści pornograficznej z posługiwaniem się zwierzęciem z wizerunkiem osób małoletnich w wieku 10-14 lat,

6 filmów o treści pornograficznej z udziałem osób dorosłych z prezentowaniem przemocy,

19 filmów i 3 pliki graficzne z treści pornograficznej przedstawiające wytworzony wizerunek małoletnich uczestniczących w czynnościach seksualnych,

25 filmów i 1 plik graficzny o treści pornograficznej z udziałem osób dorosłych z posługiwaniem się zwierzęciem.

Prokuratura ustaliła, że Marcin W. część z tych materiałów rozpowszechniał za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

Marcin W. przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień

Podczas przesłuchania przez prokuratora, Marcin W. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, jednak odmówił składania dalszych wyjaśnień. Sąd Rejonowy w Tarnowie, na wniosek prokuratora, zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Zgodnie z art. 202 § 3 Kodeksu karnego, za posiadanie i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 15 lat.

Mężczyzna był już wcześniej karany za podobne przestępstwa

Marcin W. był już wcześniej karany za przestępstwa o podobnym charakterze i odbywał za nie karę pozbawienia wolności. To oznacza, że w przypadku uznania go za winnego, sąd może wymierzyć mu surowszą karę.

Jak informuje prokuratura, mężczyzna dopuścił się zarzucanych mu czynów w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, co kwalifikuje go jako recydywistę