24-latek roztrzaskał seata o przydrożne ogrodzenie. Z auta niewiele zostało

Żdżary. 24-latek wypadł z jezdni i uderzył w ogrodzenie. Trafił do szpitala

Na skrzyżowaniu ul. Tarnowskiej z ul. Nową w miejscowości Żdżary (powiat dąbrowski) doszło we wtorek, 17 stycznia do bardzo groźnego wypadku. Około godz. 23.30 młody kierowca seata z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu, wjechał do przydrożnego rowu, a następnie uderzył w ogrodzenie prywatnej posesji. 24-letni mieszkaniec powiatu dąbrowskiego został ranny i trafił do szpitala, natomiast pojazd, którym się poruszał został zabezpieczony do dalszych czynności. Na miejscu wypadku policjanci wykonali oględziny i sporządzili dokumentację niezbędną do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia. O sile kraksy świadczy skala uszkodzeń seata, który nadaje się już tylko do kasacji. Poniżej zdjęcia z miejsca zdarzenia.

Atak zimy w Małopolsce. Policja apeluje o rozsądek na drogach

Do Małopolski wróciła zimowa aura. W związku z prognozowanymi opadami śniegu policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek. Śliskie jezdnie sprzyjają nieprzewidzianym zdarzeniom, które mogą zakończyć się tragicznie. Należy dostosować się do panujących warunków drogowych i przede wszystkim poruszać się z mniejszą prędkością.

i Autor: Małopolska Policja Z nieustalonej przyczyny młody kierowca zjechał na przeciwny pas ruchu, wjechał do przydrożnego rowu a następnie uderzył w ogrodzenie prywatnej posesji.

