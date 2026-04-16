Wybuch gazu w Jadownikach doszczętnie zniszczył budynek

Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o dramatycznym incydencie w środę, 15 kwietnia 2026 roku, chwilę przed godziną 23:00. Do zdarzenia doszło w domu jednorodzinnym mieszczącym się przy ulicy św. Prokopa w Jadownikach.

Jak podaje Radio ESKA, eksplozja była tak potężna, że spowodowała zawalenie się dużej części budynku. Na miejsce natychmiast wysłano jednostki straży pożarnej.

- Wybuch butli gazowej w budynku mieszkalnym. Budynek uległ w znacznej części zawaleniu - przekazał kpt. Dominik Machał, Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku.

Akcja ratunkowa i stan zdrowia poszkodowanego

Z relacji służb ratowniczych wynika, że jedna z ofiar zdołała o własnych siłach ewakuować się z uszkodzonego domu. Poszkodowany zachował przytomność i bezzwłocznie trafił pod opiekę wezwanego na miejsce Zespołu Ratownictwa Medycznego.

W akcji uczestniczyli strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brzesku oraz druhowie z OSP Jadowniki i Szczepanów. W działaniach brało również udział Pogotowie Gazowe.

- Brak informacji o możliwym przebywaniu wewnątrz zawalonego budynku innych osób - dodał kpt. Machał.

Dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia będą badane przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

Siła wybuchu była tak ogromna, że z budynku mieszkalnego w Jadownikach pozostały zgliszcza. Skala zniszczeń jest porażająca, a konstrukcja domu uległa znacznemu zawaleniu.

