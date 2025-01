Czy potrzebujemy nowych województw? Na to pytanie spróbują odpowiedzieć uczestnicy panelu dyskusyjnego, który odbędzie się we wtorek (21 stycznia) o godz. 17.00 w Tarnowskim Centrum Dialogu. Temat spotkania nie jest przypadkowy, ponieważ Tarnów znajduje się wśród miast kwestionujących obecny podział administracyjny kraju. Funkcjonuje on od 1 stycznia 1999 r., kiedy zmniejszono liczbę województw w Polsce z 49 do 16. Status stolicy województwa straciły wówczas Tarnów i Nowy Sącz, które stały się miastami na prawach powiatu w województwie małopolskim ze stolicą w Krakowie.

Za utratą statusu stolicy województwa poszła nie tylko utrata prestiżu, ale też spadek znaczenia mniejszych ośrodków miejskich, przejawiający się między innymi spadającą liczbą ludności. Niektóre z byłych stolic województw domagają się nowej reformy administracyjnej i przywrócenia im statusu utraconego 26 lat temu. W tym gronie oprócz Tarnowa są między innymi: Radom, Częstochowa, Bielsko-Biała i Kalisz. Realizacja postulatu tych miast wymagałaby jednak zmiany ustawy, która ustanowiła zamknięty katalog 16 województw. Warto zaznaczyć, że w stworzenie nowej gminy jest znacznie łatwiejsze niż stworzenie nowego województwa, ponieważ wymaga jedynie wydania rozporządzenia przez Radę Ministrów, a nie zmiany ustawy.

- Temat nie jest nowy, bo dotyczy propozycji Instytutu Sobieskiego dot. korekty podziału administracyjnego na szczeblu województw. Tym razem jednak zamiast dyskusji stricte naukowej (choć i takie wątki się pojawią dzięki naszym gościom) spotkamy się w gronie działaczy społecznych i przedstawicieli ruchów miejskich z kilku największych byłych miast wojewódzkich którzy odniosą się do propozycji Instytutu Sobieskiego i opowiedzą jak wygląda rzeczywistość w ich miastach po reformie z roku 1998 - czytamy na Facebooku tarnowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, która organizuje wydarzenie wraz z PTG Sokół-Świat Pracy i Ruchem Miejskim "Wojewódzki Radom".

Panel dyskusyjny w Tarnowskim Centrum Dialogu nie jest jedyną inicjatywą zmierzającą do zmiany podziału administracyjnego kraju. W Chełmie odbyło się I Forum Ośrodków Subregionalnych, w którym wziął udział między innymi prezydent Tarnowa.

- Dyskutowaliśmy m.in. o finansach samorządów w świetle nowej ustawy o dochodach JST, mieszkalnictwie i depopulacji oraz wzmocnieniu policentryczności i kluczowej roli miast subregionalnych w kontekście tego zjawiska! - napisał Jakub Kwaśny.

Kolejne takie forum odbędzie się w czerwcu tego roku w Tarnowie.

