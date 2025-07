Prezydent Tarnowa wydał oświadczenie w sprawie ataku na 17-latka. "Jestem po rozmowie"

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w piątek, 11 lipca, około godziny 22:00. 17-letni chłopak został ugodzony nożem przez nieznanego sprawcę. Policja prowadzi poszukiwania agresora, a poszkodowany nastolatek trafił do szpitala. Na szczęście jego stan jest stabilny.

Sprawę skomentował prezydent Tarnowa, który opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych.

"Wczoraj wieczorem w centrum Tarnowa doszło do zdarzenia, w wyniku którego jedna osoba została ugodzona ostrym narzędziem. Poszkodowany to 17-letni mężczyzna. Według informacji przekazanych mi przez Tarnowska Policja, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja prowadzi intensywne czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i zatrzymania sprawcy zdarzenia"