Problemy prezydenta Nowego Sącza. Ludomir Handzel będzie się tłumaczył w prokuraturze

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel będzie się tłumaczył w prokuraturze w inwestycji w mieście. Chodzi między innymi o stadion Sandecji Nowy Sącz. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta złożył poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Parlamentarzysta uważa, że niegospodarnością i działaniem na szkodę miasta było powierzeniu kilku ważnych inwestycji w Nowym Sączu jednej firmie - Grupie Blackbird.

- Ta firma nie miała potencjału gospodarczego, kadrowego i ekonomicznego ani odpowiedniego doświadczenia potrzebnego do zbudowania tych wszystkich inwestycji. Zarzuty wiążą się co najmniej z brakiem nadzoru i niedopełnienia obowiązków oraz doprowadzenia do wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach dla miasta Nowego Sącza oraz dla podległych samorządowi spółek – Nowosądeckiej Infrastrukturze Komunalnej i Sądeckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego – powiedział PAP poseł Mularczyk.

Przypomnijmy, że w wyborach na prezydenta Nowego Sącz, kontrkandydatką Ludomira Handzla była Iwona Mularczyk, żona posła Arkadiusza Mularczyka. Po przegranej batalii Iwona Mularczyk została szefową sądeckiej rady miasta oraz pracowniczką Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu. To pierwsze stanowiska straciła przed końcem kadencji. Zastąpił ją Krzysztof Głuc.

Wizualizacja stadionu Sandecji Nowy Sącz