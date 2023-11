Czy 11 listopada trzeba iść do kościoła? Święto Niepodległości i wspomnienie św. Marcina. O tym szczególe zapominają wierni

W sobotę, 11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości. To uroczystość państwowa i dzień ustawowo wolny od pracy. Święto Niepodległości upamiętnia powrót Polski na mapę świata po 123 latach rozbiorów. - Powrót polskiej państwowości był procesem rozciągniętym w czasie, trudno zatem wskazać jedną datę symbolizującą narodziny II Rzeczypospolitej. Rada Regencyjna, organ władzy Królestwa Polskiego powołany przez niemieckich i austriackich okupantów, niepodległość ogłosiła już 7 października 1918 r., w kolejnych dniach przejęła władzę nad wojskiem, a także przypisała sobie uprawnienia parlamentu i powołała rząd. Równocześnie, wobec przesądzonej klęski Niemiec i Austro-Węgier, w wielu miejscach w Polsce zaczęły formować się ośrodki władzy nieuznające zwierzchnictwa Rady – wśród nich utworzony 7 listopada w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. Koniec rządów Rady Regencyjnej nastąpił kilka dni później. 11 listopada – w dniu ostatecznej kapitulacji Niemiec – przekazała ona powracającemu do Polski z Magdeburga Józefowi Piłsudskiemu władzę zwierzchnią nad wojskiem - czytamy na stronie polskiego Sejmu. Ze względu na to, że Święto Niepodległości w tym roku wypada w sobotę, pracownikom należy się dodatkowy dzień wolny w innym terminie.

Z kolei katolicy 11 listopada wspominają św. Marcina z Tours, biskupa oraz patrona dzieci, hotelarzy, jeźdźców, kawalerii, kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników, więźniów, właścicieli winnic, żebraków i żołnierzy. Wspomnienie św. Marcina nie jest świętem nakazanym, stąd wierni nie mają tego dnia obowiązku uczestniczenia we mszy świętej. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by 11 listopada pojawić w kościele. Zwłaszcza, że wierni często zapominają o jednym szczególe. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 1248 par. 1), nakazowi uczestniczenia we mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego. To oznacza, że uczestniczenie we mszy w sobotę wieczorem jest tak samo ważne, jak obecność w kościele w niedzielę. Kto zatem pojawi się na liturgii wieczorem 11 listopada, ten nie musi iść już do kościoła w niedzielę, 12 listopada.

W które dni katolicy muszą pójść do kościoła? Święta nakazane w Polsce

Liczbę świąt nakazanych, czyli objętych obowiązkiem uczestniczenia we mszy świętej reguluje kodeks prawa kanonicznego. Co ciekawe, lista różni się w zależności od państwa, ponieważ prawo kanoniczne umożliwia krajowym episkopatom znoszenie niektórych świąt, bądź przesuwanie ich na inny termin (kan. 1246 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

W Polsce świętami nakazanymi przez kodeks prawa kanonicznego, lecz zniesionymi przez episkopat (czyli nieobjętymi obowiązkiem uczestniczenia we mszy) są: uroczystość św. Józefa, uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła i uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a dodatkowo uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego została przeniesiona na VII Niedzielę Wielkanocy. W związku z tym w Polsce świętami nakazanymi są wszystkie niedziele oraz następujące uroczystości:

Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia),

Trzech Króli (6 stycznia),

Wielkanoc (data jest ruchoma),

Boże Ciało (data jest ruchoma),

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia),

Wszystkich Świętych (1 listopada),

Boże Narodzenie (25 grudnia).

