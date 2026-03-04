Komisarz Wyborczy w Tarnowie zatwierdził wniosek grupy mieszkańców o organizację plebiscytu w gminie Radłów.

Głównym celem głosowania jest decyzja o ewentualnym skróceniu kadencji obecnego burmistrza, Mateusza Borowca.

Termin politycznej weryfikacji włodarza wyznaczono na 19 kwietnia 2026 roku.

Data referendum w Radłowie. Mieszkańcy ocenią rządy Mateusza Borowca

Nadchodzi czas politycznej weryfikacji w gminie położonej niedaleko Tarnowa. Procedura zmierzająca do odwołania Mateusza Borowca weszła w decydującą fazę po tym, jak tarnowski komisarz wyborczy zaakceptował petycję lokalnej społeczności. Grupa mieszkańców skutecznie zebrała wymagane podpisy, co pozwoliło na oficjalne uruchomienie machiny referendalnej, mającej na celu przedterminowe zakończenie rządów obecnego włodarza.

Lokale wyborcze zostaną otwarte w niedzielę, 19 kwietnia 2026 roku. To kluczowa data, która przesądzi, czy sprawujący urząd z ramienia Prawa i Sprawiedliwości samorządowiec dotrwa do końca kadencji. Mateusz Borowiec objął ster rządów w Radłowie w 2024 roku, pokonując wówczas urzędującego Zbigniewa Mączkę stosunkiem głosów 56,32 proc. do 43,68 proc. Warto dodać, że zagrożony odwołaniem burmistrz należy do grona najmłodszych włodarzy w regionie, gdyż w sierpniu będzie świętował swoje 30. urodziny.

Frekwencja zdecyduje o losie burmistrza Borowca. Jaki jest próg ważności?

Samo uzyskanie większości głosów przez przeciwników obecnej władzy nie wystarczy do skutecznego odwołania włodarza. Kluczowym czynnikiem będzie mobilizacja społeczna i osiągnięcie wymaganej frekwencji. Zgodnie z przepisami, referendum zostanie uznane za wiążące tylko wtedy, gdy udział w nim weźmie co najmniej 2452 uprawnionych wyborców.

„Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 472) informuje się, że w wyborze w dniu 21 kwietnia 2024 r. odwoływanego organu tj. Burmistrza Radłowa liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu (liczba kart ważnych) wyniosła 4086, zatem 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu wynosi 2452 osoby” - poinformowała komisarz wyborcza Katarzyna Joanna Tutaj.