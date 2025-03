Remont stadionu żużlowego w Tarnowie. Wiadomo, ile będzie kosztował

Co tam się stało?

Tablica świetlna dla żużlowców droższa niż planowało miasto. Co z modernizacją stadionu?

W czwartek, 20 marca odbędą się aż dwie sesji rady miejskiej w Tarnowie. Dla losów żużlowców Autona Unii Tarnów kluczowa jest druga z nich, która ma się rozpocząć o godz. 13.00. Jest to sesja nadzwyczajna, a w jej trakcie ma zostać zmieniony budżet miasta, by umożliwić realizację modernizacji Stadionu Miejskiego. Prace budowlane konieczne do wykonania na obiekcie będą bowiem znacznie droższe niż planowało miasto.

Materiał sesyjny wskazuje, że tarnowski samorząd musi zwiększyć kwotę przeznaczoną na modernizację stadionu prawie o 2 mln zł. To oznacza, że łączny koszt inwestycji związanych ze Stadionem Miejskim wyniesie 7 milionów 776 tysięcy 500 złotych. Droższa będzie również platforma mobilna z tablicą świetlną, mająca służyć podczas meczów żużlowych.

Przypomnijmy, że jeszcze przed otwarciem ofert w drugim przetargu miasto zdecydowało się na zmianę terminu realizacji inwestycji. Został on wydłużony do 30 kwietnia. W związku z tym opóźni się domowa inauguracja sezonu Jaskółek zaplanowana na 19 kwietnia. Kibicom pozostaje mieć nadzieję, że nie będzie kolejnych poślizgów i na stadionie w Tarnowie uda się rozegrać derbowe starcie z ekipą rzeszowską, zaplanowane na 18 maja.

