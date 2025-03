Organista trafił do aresztu. Zarzucają mu obrzydliwe wykorzystywanie dzieci

Remont stadionu żużlowego w Tarnowie nadal stoi pod znakiem zapytania. W piątek, 7 marca nastąpiło otwarcie ofert w drugim postępowaniu na realizację kluczowej dla Jaskółek inwestycji. W porównaniu do pierwszego przetargu - unieważnionego ze względu na brak ofert - nastąpił niewielki postęp. Złożono jedną ofertę. Chęć wyremontowania obiektu znajdującego się w Mościcach zgłosiła firma ANKO z Tarnowa. Niestety należność, której żąda przedsiębiorstwo za wykonanie inwestycji musiała wprawić w zdumienie urzędników, ponieważ ponad dwukrotnie przewyższa kwotę, którą miasto zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie robót. Taka rozbieżność grozi tym, że również drugi przetarg może być unieważniony.

Tarnowski samorząd jako zamawiający ustalił, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć 2,8 mln zł, tymczasem oferta firmy ANKO opiewa na sumę ponad 6,7 mln zł. To nie tylko ponad dwa razy więcej od zamierzeń miasta dotyczących tego konkretnego przetargu, ale też więcej od sumy zapisanej w budżecie Tarnowa na modernizację stadionu. Przypomnijmy, że ta ostatnia kwota wynosi 5,5 mln. Jej zwiększenie wymagałoby zgody rady miejskiej.

Przypomnijmy, że przed otwarciem ofert miasto zdecydowało się na zmianę terminu realizacji inwestycji. Został on wydłużony do 30 kwietnia. W związku z tym niemożliwe byłoby rozegranie pierwszego domowego spotkania Jaskółek w Metalkas 2. Ekstralidze, które zaplanowano na 19 kwietnia. Mecz mógłby odbyć się na wyjeździe lub zostać przełożony na późniejszy terminie.

Niektóre firmy zainteresowane uczestnictwem w postępowaniu i wysyłające w tej sprawie zapytania do tarnowskiego magistratu sugerowały, by nowy termin realizacji inwestycji ustalić na 16 maja. Tak się jednak nie stało, co mogło spowodować, że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

