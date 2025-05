i Autor: Polska Policja, Materiały prasowe

Zabójstwo

Rodzinna makabra pod Tarnowem. 58-latka dostała kilkanaście ciosów. Wszystko wskazuje na syna ofiary

W nocy z wtorku na środę w Kępie Bogumiłowickiej, niewielkiej miejscowości pod Tarnowem, doszło do wstrząsającej tragedii. Zginęła 58-letnia kobieta, która otrzymała kilkanaście ciosów nożem. W tej sprawie zarzut zabójstwa prokuratura zamierza przedstawić synowi ofiary. Nie wiadomo jednak, czy 33-latek będzie odpowiadał karnie za swój czyn, ponieważ istnieją wątpliwości, co do jego stanu psychicznego.