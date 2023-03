Szef straży miejskiej dotkliwie pobity przez 19-latka! Szokujący powód agresji

Mężczyzna ze zdjęć jest poszukiwany przez policję. Może trafić do więzienia na długie lata

Do szokującego zdarzenia doszło w czwartek, 23 marca na ul. Legionów w Gorlicach. Komendant miejscowej straży miejskiej, będący wówczas w czasie wolnym od służby, zwrócił uwagę grupie mężczyzn, że zakłócają porządek. Dodatkowo raczyli się oni alkoholem w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Na reprymendę jeden z biesiadników zareagował wybuchem dzikiej agresji. 19-latek uderzył komendanta, powodując jego upadek, a następnie zaczął zadawać mu ciosy po całym ciele. W efekcie bandyckiej napaści 57-letni funkcjonariusz doznał złamania kości udowej. Po zajściu młody chuligan uciekł, jednak długo nie nacieszył się wolnością. Patrol policji zatrzymał go kilkaset metrów od miejsca zdarzenia. Bandzior nadal zachowywał się agresywnie i rzucił się z nożem na mundurowego.

Sprawcy zdarzenia zostały postawione zarzuty uszkodzenia ciała oraz czynnej napaści z użyciem noża na funkcjonariusza publicznego, za co grożą kary odpowiednio do 5 i do 10 lat pozbawienia wolności. Po wykonanych czynnościach procesowych na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

