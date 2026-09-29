Ta łazienka pomogła tysiącom osób. Teraz przejdzie niezwykłą metamorfozę

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2026-09-29 13:03

Po 22 latach Misja Dworcowa w Tarnowie remontuje łazienkę dla bezdomnych. Inicjatorem prac jest Fundacja Kromka Chleba, która od lat wspomaga osoby w kryzysie bezdomności. Łazienka dla osób w kryzysie to nie tylko miejsce, w którym mogą się odświeżyć i wyprać swoje ubrania. To przede wszystkim miejsce, gdzie potrzebujący mogą się spędzić czas w ciepłych i przyjaznych im wnętrzach. Teraz czas na ich remont.

  • Fundacja Kromka Chleba w Tarnowie rozpoczęła remont łazienki dla osób w kryzysie bezdomności, działającej w Misji Dworcowej od 22 lat.
  • Odnowione pomieszczenia, z których przez lata skorzystało 66 tysięcy osób, mają zostać ponownie otwarte do 10 listopada, oferując nową aranżację i dodatkowy pokój spotkań.
  • Wnętrza będą miały "europejski" charakter, z kolorowym, szklanym sufitem inspirowanym salą Komisji Europejskiej.

Pomieszczenia Misji Dworcowej w Tarnowie doczekają się remontu

Tu nikt ich o nic nie pyta! Przez ostatnie 22 lata z pomieszczeń Misji Dworcowej skorzystało 66 tysięcy osób. To od kilku do kilkunastu dziennie, co daje niemal trzy tysiące odwiedzin rocznie.

Osoby potrzebujące wsparcia, wśród nich bezdomni, mogą się tu wykąpać, wyprać i wysuszyć swoje ubrania , wypić ciepłą kawę i herbatę albo "gorący kubek". Każdy dzień działalności Misji Dworcowej i każde odwiedziny to dowody na to, jak bardzo potrzebne jest to miejsce. Po ponad 20 latach użytkowania pomieszczenia Misji Dworcowej wymagają remontu – powiedziała Anna Czech, prezes fundacji Kromka Chleba. Dodała, że remont jest potrzebny nie dlatego, że pomieszczenia zostały zniszczone, ale po prostu się zużyły.

Remont pomieszczeń już się rozpoczął i potrwa maksymalnie do 10 listopada. To właśnie wtedy "łazienka" zostanie ponownie udostępniona potrzebującym, ale w nowej już aranżacji. Ma być ładnie i kolorowo. Tak by każdy kto tu przyjdzie, mógł poczuć się lepiej, a wychodząc uwierzył, że może zmienić swoje życie. 

Łazienka przejdzie nietypową metamorfozę

Powstanie także dodatkowy pokój spotkań, gdyby ktoś potrzebował indywidualnej przestrzeni na rozmowę. – Chcemy, żeby osoby, które tu przyjdą poczuły się bardzo dobrze, europejsko, stąd sufit będzie szklany i kolorowy. Został on zaprojektowany na wzór sufitu, który jest w sali Komisji Europejskiej, gdzie zasiadają głowy państw. Pomyśleliśmy sobie tak, a niech mają nasi potrzebujący też taki sufit jak w Komisji Europejskiej. Jest taki optymistyczny i różnorodny. Można przez to wiele odczytać. Teraz jest nam dobrze w Polsce i absolutnie powinniśmy pamiętać o tych, którym jest źle. Nikt nie chce być bezdomny, czasem po prostu tak się życie układa i bardzo trudno się z tego wygrzebać – powiedziała Anna Czech.

Remont łazienki Misji Dworcowej. Na wstawce Anna Czech z projektami wnętrz. O zmianach dla bezdomnych pisze SE.
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Dom Książków, Tarnów
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