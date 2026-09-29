Ta łazienka pomogła tysiącom osób. Teraz przejdzie niezwykłą metamorfozę

Fundacja Kromka Chleba w Tarnowie rozpoczęła remont łazienki dla osób w kryzysie bezdomności, działającej w Misji Dworcowej od 22 lat.

Odnowione pomieszczenia, z których przez lata skorzystało 66 tysięcy osób, mają zostać ponownie otwarte do 10 listopada, oferując nową aranżację i dodatkowy pokój spotkań.

Wnętrza będą miały "europejski" charakter, z kolorowym, szklanym sufitem inspirowanym salą Komisji Europejskiej.

Pomieszczenia Misji Dworcowej w Tarnowie doczekają się remontu

Tu nikt ich o nic nie pyta! Przez ostatnie 22 lata z pomieszczeń Misji Dworcowej skorzystało 66 tysięcy osób. To od kilku do kilkunastu dziennie, co daje niemal trzy tysiące odwiedzin rocznie.

– Osoby potrzebujące wsparcia, wśród nich bezdomni, mogą się tu wykąpać, wyprać i wysuszyć swoje ubrania , wypić ciepłą kawę i herbatę albo "gorący kubek". Każdy dzień działalności Misji Dworcowej i każde odwiedziny to dowody na to, jak bardzo potrzebne jest to miejsce. Po ponad 20 latach użytkowania pomieszczenia Misji Dworcowej wymagają remontu – powiedziała Anna Czech, prezes fundacji Kromka Chleba. Dodała, że remont jest potrzebny nie dlatego, że pomieszczenia zostały zniszczone, ale po prostu się zużyły.

Remont pomieszczeń już się rozpoczął i potrwa maksymalnie do 10 listopada. To właśnie wtedy "łazienka" zostanie ponownie udostępniona potrzebującym, ale w nowej już aranżacji. Ma być ładnie i kolorowo. Tak by każdy kto tu przyjdzie, mógł poczuć się lepiej, a wychodząc uwierzył, że może zmienić swoje życie.

Łazienka przejdzie nietypową metamorfozę

Powstanie także dodatkowy pokój spotkań, gdyby ktoś potrzebował indywidualnej przestrzeni na rozmowę. – Chcemy, żeby osoby, które tu przyjdą poczuły się bardzo dobrze, europejsko, stąd sufit będzie szklany i kolorowy. Został on zaprojektowany na wzór sufitu, który jest w sali Komisji Europejskiej, gdzie zasiadają głowy państw. Pomyśleliśmy sobie tak, a niech mają nasi potrzebujący też taki sufit jak w Komisji Europejskiej. Jest taki optymistyczny i różnorodny. Można przez to wiele odczytać. Teraz jest nam dobrze w Polsce i absolutnie powinniśmy pamiętać o tych, którym jest źle. Nikt nie chce być bezdomny, czasem po prostu tak się życie układa i bardzo trudno się z tego wygrzebać – powiedziała Anna Czech.

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