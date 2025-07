Tajemnicze znalezisko pod Starą Wsią. W pobliżu leżało ciało Tadeusza Dudy

Tajemnicze znalezisko w lesie pod Starą Wsią. To przedmioty Tadeusza Dudy?

O sprawie jako pierwszy napisał lokalny portal limanowa.in, który opublikował nagranie z relacją osoby, która dokonała znaleziska w lesie pod Starą Wsią. To w tamtym rejonie ukrywał się podejrzewany o dokonanie podwójnego zabójstwa Tadeusz Duda. Znalezisko składało się między innymi z latarki-czołówki, amunicji oraz kurtki w barwach moro.

Z relacji świadka wynika, że przedmioty znajdowały się około 50 metrów od miejsca, gdzie znaleziono ciało Tadeusza Dudy. Przedmioty zostały przekazane policji, która sprawdza, czy 57-latek korzystał z nich podczas obławy. Na razie nie ma takiego potwierdzenia.

Oświadczenie policji. Przedmioty znalezione w lesie mogą być niebezpieczne

- W rejonie Limanowszczyzny zakończyły się policyjne działania prowadzone za poszukiwanym 57-letnim mężczyzną. Jednocześnie małopolscy policjanci nadal prowadzą czynności w obszarze leśnym, w celu odnalezienia przedmiotów należących do 57-latka. Pragniemy przypomnieć, że teren, w którym prowadzone są działania, obejmuje blisko 200 hektarów – to rozległy, gęsto zalesiony, zakrzewiony i trudnodostępny obszar, co znacząco wpływa na przebieg poszukiwań. Ze względu na wielkość i charakter tego masywu leśnego, istnieje możliwość, że nie wszystkie przedmioty zostaną odnalezione bezpośrednio przez funkcjonariuszy. Tak właśnie stało się wczoraj – przypadkowe osoby natknęły się na pewne przedmioty. Rzeczy te zostały przekazane Policji i obecnie weryfikujemy, czy mogły należeć do tego mężczyzny. Apelujemy do osób, które mogą znaleźć jakieś przedmioty w tych lasach, aby ich absolutnie nie dotykać tylko powiadomić Policję. Zapewniamy, że działania Policji są kontynuowane. Każda informacja oraz każdy znaleziony ślad są przez nas skrupulatnie analizowane i weryfikowane - brzmi komunikat policji.