Pies ugotował się w nagrzanym aucie! Tragedia na terenie znanego przedsiębiorstwa

Policja w Tarnowie prowadzi śledztwo ws. śmierci psa, który zmarł w aucie na terenie Zakładów Mechanicznych “Tarnów” S.A. należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Do zdarzenia doszło 2 lipca br., ale anonimowe zawiadomienie w tej sprawie wpłynęło do tamtejszej policji w minionym tygodniu. Wynika z niego, że do tragedii doprowadził jeden z pracowników przedsiębiorstwa.

