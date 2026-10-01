Tragedia na dworcu w Tarnowie. Nie żyje kobieta potrącona przez pociąg

Tomasz Piszczek
2026-10-01 13:50

Lekarzom nie udało się uratować około 40-letniej mieszkanki Tarnowa, która w środowe popołudnie wpadła pod nadjeżdżający pociąg na miejscowym dworcu kolejowym. Zmarła z powodu odniesionych ran. Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że w tragicznym zdarzeniu nie uczestniczyły inne osoby.

Tory kolejowe i peron na dworcu w Tarnowie w słoneczny dzień. O śmiertelnym potrąceniu kobiety przeczytasz na SE.
Autor: Jamnik z Tarnowa, CC , via Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0

Dramatyczne popołudnie na peronie w Tarnowie. Pociąg przejechał kobietę

Na stacji kolejowej w Tarnowie rozegrał się koszmar. W środę, 30 września 2026 roku doszło tam do tragicznego wypadku. Jak udało się ustalić śledczym, kobieta w wieku około 40 lat z niewyjaśnionych dotąd powodów straciła równowagę i osunęła się z peronu na tory, akurat w momencie, gdy na stację wjeżdżał pociąg pasażerski jadący z Poznania do Przemyśla.

Służby ratownicze bardzo szybko pojawiły się w miejscu zdarzenia. Ranna natychmiast trafiła do placówki medycznej, jednak jej obrażenia były niezwykle poważne. Urazy spowodowane przez koła potężnej maszyny doprowadziły ostatecznie do śmierci pacjentki.

- Lekarze, po przewiezieniu kobiety do szpitala stwierdzili jej zgon - powiedział Radiu ESKA asp. Kamil Wójcik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Trwa policyjne dochodzenie w sprawie śmierci na tarnowskim dworcu

Mundurowi po przeprowadzeniu pierwszych oględzin wstępnie odrzucili hipotezę o udziale innych osób w zdarzeniu, co oznacza, że ofiary nikt nie popchnął na tory. Śledczy prowadzą dokładne postępowanie, które ma na celu drobiazgowe ustalenie tego, jak i dlaczego 40-latka znalazła się pod kołami składu.

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