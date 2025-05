Zakończyły się prowadzone od lutego poszukiwania 55-letniej mieszkanki Nowego Sącza. Niestety zrealizował się najczarniejszy scenariusz. Barbara P. nie żyje. Po raz ostatni widziano ją na początku lutego, gdy spacerowała z psem - białym maltańczykiem.

Po przeprowadzeniu badań śledczy mają już potwierdzenie, że ciało znalezione w Dunajcu w Marcinkowicach należało do poszukiwanej. Zwłoki znaleziono miesiąc temu, jednak początkowo nie było pewności, co do tożsamości denatki. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci Barbary P.

- Prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu poszukiwania zaginionej 55-letniej mieszkanki Nowego Sącza zostały zakończone. W dniu 22 kwietnia 2025 roku ciało zaginionej kobiety zostało odnalezione w rzece Dunajec w miejscowości Marcinkowice - przekazała Aneta Izworska z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.