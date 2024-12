Tysiące dzieci z Małopolski spędzało tam wakacje. Ośrodek kolonijny na sprzedaż

To tam wakacje spędzało tysiące dzieci pracowników Zakładów Azotowych w Tarnowie, nie tylko z miasta, ale z całego regionu. Teraz nieczynny ośrodek kolonijny w Mielenku idzie pod młotek. Chemiczny gigant nie planuje remontu obiektu i chce się go pozbyć.

Ośrodek powstał w 1979 r. i znajduje się przy ulicy Poziomkowej, 250 metrów od morza i 500 metrów od centrum Mielenka. Główny budynek znajdujący się na terenie nieruchomości ma ponad 800 metrów kwadratowych powierzchni. Łącznie w skład ośrodka wchodzą trzy działki o powierzchni 13218 m2. Obiekt od 2016 r. pozostaje wyłączony z eksploatacji i wymaga generalnego remontu.

Ile kosztuje ośrodek w Mielenku?

To już drugie podejście Azotów do sprzedaży ośrodka w Mielenku. Pierwszy przetarg zakończył się niepowodzeniem. W drugim przetargu oferty można składać do dnia 30 grudnia 2024 r. godz. 10.00. W przypadku złożenia ofert przez kilku oferentów przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji. Grupa Azoty chce otrzymać za ośrodek w Mielenku 10 milionów złotych. Nabywca do tej ceny musi jednak doliczyć jeszcze podatek VAT w wysokości 23 proc.

Szczegółowe warunki uczestnictwa i zastrzeżenia, jak również pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Grupy Azoty S.A. w zakładce „Przetargi i Ogłoszenia”, "Sprzedaż nieruchomości", na Platformie Zakupowej Logintrade S.A. oraz w siedzibie spółki na tablicy ogłoszeń.