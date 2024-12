Spis treści

PRL-owska perełka architektoniczna w sercu Tarnowa

Tarnów to miasteczko w województwie małopolskim, które mogłoby się wydawać, że nie ma wiele do zaoferowania. Okazuje się jednak, że to właśnie w tym mieście znajduje się prawdziwa perełka polskiego modernizmu oraz ikona PRL-owskiej architektury. Dokładnie przy ul. Fryderyka Chopina znajduje się dom, który na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym specjalnym, bowiem ma typową dla czasów PRL-u bryłę. Przyglądając się jednak nieco dłużej, można dostrzec elementy, które nie są tak typowe, m.in. instalacja artystyczna czy szczegóły kolorystyczne. Dom Książków, bowiem to o nim mowa zaskakuje niemalże na każdym kroku, a jaką ma historię?

Historia budowy Domu Książków

Dom Książków został zaprojektowany przez znanego krakowskiego architekta Wojciecha Pietrzyka, który - co ciekawe - jest także autorem projektu kościoła Arka Pana w Krakowie. Rezydencja doktora Stanisława Książka powstała w 1977 roku po 10 latach skrupulatnej pracy. Było to także miejsce pracy, bowiem w budynku mieściła się m.in. pracownia rentgenowska, a sam Książka był pionierem w tej dziedzinie. Co ciekawe, rozpoczęta w latach 60. XX wieku budowa nie była łatwym wyzwaniem, bowiem od samego początku napotykano wiele utrudnień. Mowa tutaj nie tylko o braku materiałów, które często sprowadzano zza granicy, ale również o oporach ze strony urzędów i władz.

Projektowanie nie trwało tak długo jak zatwierdzenie projektu. W Wydziale Architektury mieli bardzo dużo wątpliwości – że konstrukcje mogą nie wytrzymać, że to, że tamto… Trwało to ponad rok, zanim projekt został zatwierdzony - opowiadał w 2010 roku Stanisław Książek w rozmowie z Ewą Łączyńską-Widz, cytuje portal architektura.muratorplus.pl.

Willa Książków projektu Wojciecha Pietrzyka zachwyca wnętrzami

Dziś Dom Książków uznawany jest za prawdziwe dzieło sztuki. Nie ma się co dziwić, bowiem wnętrza obiektu zapierają dech w piersiach - niemalże każdy element został starannie zaprojektowany przez Pietrzyka. Na wstępie w szczególności zachwyca salon z mosiężnym żyrandolami, który jest dwupoziomowy, natomiast w kuchni uwagę na siebie zwraca m.in. czerwony moduł lodówki umieszczony w regale.

Na zamówienie były odlewane haczyki na kurtki, ręcznie wykonano tralki balustrad, obudowy grzejników, a drewniane meble stworzone pod wymiar miały nawet specjalne miejsce na globus. Choć dziś, takie elementy mogą wydawać się normalne, to wówczas, w trudnym okresie PRL-u, był to dom tworzony z rozmachem, którego zazdrościł każdy.

Ikona architektury modernizmu w Tarnowie wystawiona na sprzedaż

Mająca łącznie trzy piętra i 415 metrów kwadratowych perełka Tarnowa jakiś czas temu została wystawiona na sprzedaż. Właściciele za wyjątkowy budynek chcą otrzymać 5,5 mln zł, czyli liczą sobie 13 253 zł za metr kwadratowy.

Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda Dom Książków na fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.