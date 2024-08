Luksusowy kurort wypoczynkowy PRL-u

Kozubnik to przysiółek wsi Porąbki, położony na prawym brzegu rzeki Soła w województwie śląskim. Przed laty okolica słynęła głównie z osiedla wypoczynkowego oraz ośrodka wczasowego, które należały do najbardziej luksusowych kurortów w Polsce.

Budowa ośrodka wypoczynkowego rozpoczęła się w 1968 roku i była odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na miejsca wypoczynkowe dla pracowników największych zakładów przemysłowych w PRL-u. Zespół Domów Wypoczynkowo-Szkoleniowych Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego w Porąbce, bowiem tak wówczas brzmiała nazwa ośrodka, miał stanowić nowoczesny kompleks, jakiego w Polsce jeszcze nie było.

Inwestorzy i projektanci dopięli swego i po 1970 roku nastąpiło oficjalne otwarcie. Powstało kilkanaście hoteli, apartamentów, restauracji, kawiarni, basenów, saun, kortów tenisowych czy dyskotek. Nie ma więc się co dziwić, że Kozubnik w ekspresowym tempie zyskał miano ekskluzywnego miejsca, do którego dostęp mieli głównie pracownicy hut, członkowie partii oraz oczywiście przedstawiciele elit. Ośrodek odwiedzało wielu, lecz niestety wraz z końcem okresu PRL-u, nastąpiło również zakończenie czasu świetności Kozubnika.

Kultowy ośrodek PRL-u niszczał przez lata. Jak dziś wygląda Kozubnik?

Zmiany ustrojowe, które nastąpiły na początku lat 90. XX wieku nie przyniosły nic dobrego dla Kozubnika. Kultowy ośrodek wypoczynkowy zaczął podupadać, a przyczyn tego było naprawdę wiele - przemiany gospodarcze, prywatyzacja zakładów czy nowe zasady rynku pracy. To sprawiło, że na przestrzeni kolejnych lat ośrodek stał się miejscem opuszczonym, które stopniowo przekształcało się w ruinę, będącą celem jedynie dla złomiarzy i miłośników urbexu.

Co ciekawe jednak, w pewnym momencie pojawiły się plany rewitalizacji ośrodka. Inwestorzy dostrzegli potencjał w Kozubniku i w 2017 roku rozpoczęto pierwsze prace. To sprawiło, iż nastąpiło otwarcie nowych apartamentów w trzech budynkach. Odwiedzając okolicę, można więc zauważyć, że ta nieustannie zmienia się na lepsze i jest idealnym symbolem zarówno sukcesu, jak i upadku. Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się Kozubnik na archiwalnych oraz współczesnych fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.

