Unia Tarnów uratowana. Województwo małopolskie sponsorem Jaskółek

Żużlowcy Unii Tarnów jednak przystąpią do Krajowej Ligi Żużlowej w sezonie 2024. Klubowi udało się pozyskać sponsora, który zapewni środki finansowe na domknięcie budżetu. Na wsparcie Jaskółek zdecydowały się władze samorządu województwa małopolskiego. Informację na temat współpracy urzędu marszałkowskiego z Unią Tarnów przekazał podczas czwartkowej (28 marca) konferencji prasowej wicemarszałek Józef Gawron.

- Zarząd Województwa Małopolskiego dzisiaj zdecydował poprzez podjęcie właściwej uchwały o podjęciu współpracy marketingowej pomiędzy Województwem Małopolskim i klubem sportowym Unia Tarnów ŻSSA w sezonie 2024. Współpraca ma na celu wizerunkową obecność Małopolski podczas żużlowych rozgrywek w tym sezonie, a co przyczyni się do niekwestionowanej i szerokiej marki Małopolska. Jednocześnie pomoc ta umożliwi domknięcie budżetu klubu i przystąpienie do rozgrywek Krajowej Ligi Żużlowej – powiedział Józef Gawron wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

– Bardzo się cieszę, że do grona naszych Partnerów dołącza Województwo Małopolskie, zwłaszcza w tak trudnym momencie dla naszego klubu. Wsparcie województwa umożliwi nam start w Krajowej Lidze Żużlowej w sezonie 2024. Dziękuję Panu Marszałkowi Józefowi Gawronowi za okazaną pomoc i wsparcie. Liczę, że nasza drużyna spełni oczekiwania sponsorów oraz kibiców – dodał prezes Unii Tarnów Kamil Góral. Poniżej dalsza część artykułu.

Będą kolejni sponsorzy?

Los żużlowej Unii Tarnów stanął pod znakiem zapytania po decyzji Grupy Azoty, która wycofała się z dalszego sponsorowania Jaskółek. Teraz klub liczy, że do województwa małopolskiego dołączą kolejne podmioty, które będą sponsorować drużynę z ulicy Zbylitowskiej. W wielkanocną niedzielę (31 marca) zespół prowadzony przez Stanisława Burzę zmierzy się na wyjeździe z ekipą Ultrapur Start Gniezno. Skład Jaskółek awizowany na ten mecz przedstawia się następująco: David Bellego, Daniel Jeleniewski, Adrian Cyfer, Marko Lewiszyn, Timo Lahti, Jan Heleniak i Miłosz Grygolec.

