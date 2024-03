i Autor: Paweł Zienowicz Sp5uhe/CC BY-SA 3.0/wikipedia, SilkTork/CC BY-SA 3.0/wikipedia Krzysztof Cegielski (L) i Jacek Majchrowski (P)

Kryzys sportu w Krakowie

Legendarny sportowiec bez litości dla Jacka Majchrowskiego. "Prezydent Krakowa nie cierpi sportu"

Żużlowa drużyna Speedway Kraków nie przystąpi do rozgrywek z powodu braku gwarancji finansowych. Do problemów klubu, ale też do ogólnej sytuacji sportu w Krakowie odniósł się między innymi były żużlowiec Krzysztof Cegielski. - Prezydent Krakowa nie cierpi sportu - powiedział "Cegła" w wywiadzie dla Interii.