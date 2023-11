Wierni z parafii pw. św. Stanisława Kostki w Tarnowie wciąż nie mogą uwierzyć w to, co stało się wczesnym rankiem w niedzielę, 12 listopada. Około godz. 7 rano idący do kościoła proboszcz ks. Zbigniew Krzyszowski upadł przed świątynią. Niestety, do zdarzenia doszło na schodach, co miało miało tragiczne skutki.

Zakrwawionego, nieprzytomnego kapłana znaleźli wierni. Natychmiast wezwali pomoc, a pierwsi po chwili zjawili się strażacy, którzy interweniowali w okolicy. Niestety, długa reanimacja, którą następnie kontynuowali ratownicy medyczni, nie przyniosła rezultatu.

Najbardziej prawdopodobna wersja wydarzeń zakłada, że proboszcz zasłabł, a następnie uderzył głową o schody doznając poważnych obrażeń. Jak podał portal gazetakrakowska.pl, kapłan miał się gorzej poczuć już podczas sobotniej, wieczornej mszy świętej.

Więcej na temat przyczyny śmierci będzie jednak wiadomo po sekcji zwłok. W sprawie toczy się śledztwo pod nadzorem prokuratury.

Tymczasem wierni nie mogą się pogodzić ze stratą proboszcza. Ksiądz Zbigniew Krzyszowski był był powszechnie lubianym i szanowanym proboszczem. Parafię pw. św. Stanisława Kostki w Tarnowie objął niemal 10 lat temu – dokładnie 12 czerwca 2014 roku.

Urodzony 5 maja 1954 roku w Lesku koło Sanoka Zbigniew Krzyszowski kapłanem był od 43 lat. Święcenia otrzymał z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 25 maja 1980 roku. Miał 69 lat.

Masz żałobna i pogrzeb ks. Zbigniewa Krzyszowskiego

Jak informuje diecezja tarnowska, msza św. żałobna odbędzie się w kościele parafialnym parafii pw. św. Stanisława Kostki w Tarnowie w środę (15 listopada) o godz. 14. Wprowadzenie ciała zmarłego do kościoła parafialnego parafii Długołęka-Świerkla i msza św. zaplanowane są na czwartek (16 listopada) na godz. 14.

Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym parafii Długołęka-Świerkla odbędzie się w piątek (17 listopada) o godz. 11, po której ciało zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.