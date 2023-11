Zadyma kiboli w Radłowie. Zginął Łukasz Z. Fala zatrzymań

W sierpniu tego roku na stadionie Radłovii Radłów odbył się turniej piłkarski zorganizowany przez kibiców Unii Tarnów. Brali w nim udział kibice drużyn zaprzyjaźnionych z Wisłą Kraków. Impreza została zakłócona przez "sympatyków" innych klubów, którzy pojawili się w Radłowie, żeby sprowokować zadymę. Niestety doszło do tragedii. W trakcie zajścia zginął Łukasz Z. Wciąż nie wiadomo, czy został on zaatakowany, czy też sam doprowadził do swojej śmierci, nieostrożne obchodząc się z urządzeniem wystrzeliwującym race.

Okoliczności zadymy w Radłowie wyjaśnia tarnowska prokuratura. W ostatnich dniach śledczy zatrzymali 15 kibiców drużyn sportowych, podejrzewając ich o udział w tragicznie zakończonym zbiegowisku. Zgodnie z decyzją sądu, wszyscy podejrzani trafili na 3 miesiące do aresztu. Łącznie w tej sprawie w areszcie przebywa już 20 osób.

- Podjęte czynności pozwoliły na zidentyfikowanie kolejnych uczestników tego zbiegowiska. W związku z tym w dniach 7-8 listopada br. zatrzymano i doprowadzono do Prokuratury 16 osób, którym przedstawiono zarzuty, że w dniu 5 sierpnia 2023 roku w Radłowie, działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi i nieustalonymi osobami, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, brali czynny udział w zbiegowisku w trakcie odbywającego się turnieju piłkarskiego, zorganizowanego przez kibiców Unii Tarnów na stadionie Radłovii Radłów w Radłowie wiedząc, że uczestnicy tego zbiegowiska wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na życie innych osób obecnych na stadionie i w jego okolicach, przy czym następstwem tego zamachu była śmierć Łukasza Z. tj. o przestępstwo z art. 254 § 2 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. Podejrzani to młodzi mężczyźni pochodzący z okolic Bielska Białej i Andrychowa, kibice klubów sportowych. Po wykonaniu czynności procesowych z zatrzymanymi wystąpiono do Sądu Rejonowego w Tarnowie o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 15 osób. Sąd uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora i zastosował areszt tymczasowy wobec podejrzanych na okres 3 miesięcy. W tej sprawie wiec na chwilę obecną jest aresztowanych łącznie 20 osób, które uczestniczyły w zbiegowisku na stadionie sportowym w Radłowie. Aktualnie kontynuowane są czynności ukierunkowane na zidentyfikowanie pozostałych uczestników tego zbiegowiska - poinformował prok. Mieczysław Sienicki, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.

