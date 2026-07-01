Wyniki sekcji zwłok Waldemara Jasińskiego. Prokuratura ujawnia przyczynę śmierci

Prokuratorzy przekazali kolejne szczegóły dotyczące zgonu Waldemara Jasińskiego.

Specjaliści przeprowadzający autopsję odrzucili wersję o udziale innych osób, uznając powieszenie za ostateczny powód ustania funkcji życiowych.

Mundurowi nie zamykają jeszcze sprawy, a ich uwagę przykuwa teraz zawartość urządzeń mobilnych należących do pięćdziesięciolatka.

Śmierć Waldemara Jasińskiego. Wstępne wyniki autopsji

Rzecznik tarnowskiej Prokuratury Okręgowej prok. Mieczysław Sienicki przekazał informacje o wynikach sekcji zwłok zmarłego w zeszłym tygodniu Waldemara Jasińskiego. Badanie autopsyjne odbyło się w krakowskim Zakładzie Medycyny Sądowej podlegającym pod Collegium Medicum. Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich medycznych czynności czuwał wyznaczony pracownik tarnowskiej prokuratury rejonowej.

Ze wstępnej opinii biegłego lekarza wynika, że na ciele denata nie ujawniono żadnych śladów, które mogłyby sugerować działanie osób trzecich. Dodał również, że bezpośrednią przyczyną zgonu było powieszenie - powiedział Radiu Eska prokurator Mieczysław Sienicki, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.

Telefony Waldemara Jasińskiego pod lupą śledczych

Tarnowska prokuratura rejonowa wciąż zajmuje się okolicznościami śmierci długoletniego sponsora sportu w Tarnowie. Postępowanie jest prowadzone pod kątem artykułu 151 kodeksu karnego. Mówi on o nakłanianiu innej osoby do samobójstwa lub ułatwianiu jej tego czynu. Za takie przestępstwo polskie prawo przewiduje karę pozbawienia wolności do pięciu lat.

Funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt elektroniczny należący do Waldemara Jasińskiego. - Obecnie trwają czynności zmierzające do odczytania zawartych tam danych - oświadczył prok. Sienicki.

Zabezpieczono materiały do badań toksykologicznych

Śledczy zaznaczają, że brakuje im jeszcze niektórych materiałów do zamknięcia śledztwa. Czekają na kompleksowy dokument podsumowujący medyczne oględziny. Lekarze pobrali również wycinki do szczegółowych ekspertyz toksykologicznych, które dadzą odpowiedź na pytanie o obecność alkoholu lub innych substancji odurzających w ciele zmarłego.

Prowadzący sprawę zamierzają także porozmawiać z kolejnymi świadkami, mogącymi rzucić światło na tragiczne zdarzenie.

Ciało 50-letniego Waldemara Jasińskiego znaleziono w środę, 24 czerwca w jego podtarnowskim domu. Makabrycznego odkrycia w domowej łazience dokonała najbliższa osoba, z którą mężczyzna mieszkał.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

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Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

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W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

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