Wyniki sekcji zwłok Waldemara Jasińskiego. Prokuratura ujawnia przyczynę śmierci

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
Tomasz Piszczek
2026-07-01 11:38

Tarnowscy śledczy ujawnili wstępne wyniki autopsji Waldemara Jasińskiego. Raport wskazuje na powieszenie jako powód śmierci, odrzucając możliwość udziału osób trzecich. Organy ścigania kontynuują jednak postępowanie, próbując ustalić, czy ktoś mógł nakłonić mężczyznę do targnięcia się na własne życie.

Tablice Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Tarnowie na ścianie budynku. O śledztwie w sprawie śmierci przeczytasz na SE.
Autor: Radio ESKA Tarnów Prokuratura Okręgowa w Tarnowie
  • Prokuratorzy przekazali kolejne szczegóły dotyczące zgonu Waldemara Jasińskiego.
  • Specjaliści przeprowadzający autopsję odrzucili wersję o udziale innych osób, uznając powieszenie za ostateczny powód ustania funkcji życiowych.
  • Mundurowi nie zamykają jeszcze sprawy, a ich uwagę przykuwa teraz zawartość urządzeń mobilnych należących do pięćdziesięciolatka.

Śmierć Waldemara Jasińskiego. Wstępne wyniki autopsji

Rzecznik tarnowskiej Prokuratury Okręgowej prok. Mieczysław Sienicki przekazał informacje o wynikach sekcji zwłok zmarłego w zeszłym tygodniu Waldemara Jasińskiego. Badanie autopsyjne odbyło się w krakowskim Zakładzie Medycyny Sądowej podlegającym pod Collegium Medicum. Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich medycznych czynności czuwał wyznaczony pracownik tarnowskiej prokuratury rejonowej.

Ze wstępnej opinii biegłego lekarza wynika, że na ciele denata nie ujawniono żadnych śladów, które mogłyby sugerować działanie osób trzecich. Dodał również, że bezpośrednią przyczyną zgonu było powieszenie - powiedział Radiu Eska prokurator Mieczysław Sienicki, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.

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Telefony Waldemara Jasińskiego pod lupą śledczych

Tarnowska prokuratura rejonowa wciąż zajmuje się okolicznościami śmierci długoletniego sponsora sportu w Tarnowie. Postępowanie jest prowadzone pod kątem artykułu 151 kodeksu karnego. Mówi on o nakłanianiu innej osoby do samobójstwa lub ułatwianiu jej tego czynu. Za takie przestępstwo polskie prawo przewiduje karę pozbawienia wolności do pięciu lat.

Funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt elektroniczny należący do Waldemara Jasińskiego. - Obecnie trwają czynności zmierzające do odczytania zawartych tam danych - oświadczył prok. Sienicki.

Zabezpieczono materiały do badań toksykologicznych

Śledczy zaznaczają, że brakuje im jeszcze niektórych materiałów do zamknięcia śledztwa. Czekają na kompleksowy dokument podsumowujący medyczne oględziny. Lekarze pobrali również wycinki do szczegółowych ekspertyz toksykologicznych, które dadzą odpowiedź na pytanie o obecność alkoholu lub innych substancji odurzających w ciele zmarłego

Prowadzący sprawę zamierzają także porozmawiać z kolejnymi świadkami, mogącymi rzucić światło na tragiczne zdarzenie.

Ciało 50-letniego Waldemara Jasińskiego znaleziono w środę, 24 czerwca w jego podtarnowskim domu. Makabrycznego odkrycia w domowej łazience dokonała najbliższa osoba, z którą mężczyzna mieszkał.

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  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

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PROKURATURA