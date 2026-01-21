Wyszedł w góry i zaginął. Paweł nie daje znaku życia

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-01-21 11:36

Trwają poszukiwania 55-letniego Pawła Kościsza, który we wtorek, 20 stycznia, wyszedł w góry i do tej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Mężczyzna najprawdopodobniej udał się na jeden ze szlaków w rejonie Krynicy-Zdroju. W akcję zaangażowane są służby ratunkowe, które przeczesują górskie tereny w nadziei na odnalezienie zaginionego.

Autor: Grupa Krynicka GOPR/ Materiały prasowe
  • Zaginął 55-letni Paweł Kościsz. Mężczyzna we wtorek, 20 stycznia, około południa wyszedł w góry w rejonie Krynicy-Zdroju i od tego czasu nie ma z nim kontaktu.
  • Mężczyzna był ubrany na ciemno, miał mały plecak i buty górskie. Mógł być widziany na szlakach w rejonie Krynicy, na trasie do Nowego Sącza lub w samym Nowym Sączu.

Służby ratunkowe oraz bliscy zaginionego udostępnili jego rysopis, mając nadzieję, że pomoże to w szybszym odnalezieniu mężczyzny. Paweł Kościsz ma 55 lat i około 180 centymetrów wzrostu. W dniu zaginięcia ubrany był na ciemno. Zgodnie z przekazanymi informacjami, miał na sobie ciemną odzież, buty górskie oraz niewielki plecak. Niewykluczone, że nosił także ciemne stuptuty, czyli ochraniacze na nogawki i buty, które są powszechnym elementem wyposażenia turystów górskich zimą.

Każdy, kto we wtorek, 20 stycznia, poruszał się po szlakach w okolicach Krynicy-Zdroju i przypomina sobie postać odpowiadającą temu opisowi, proszony jest o natychmiastowy kontakt. W zimowych warunkach, przy szybko zapadającym zmroku i niskich temperaturach, czas odgrywa kluczową rolę. Każdy, nawet z pozoru błahy szczegół, może okazać się przełomowy dla trwającej akcji poszukiwawczej.

Gdzie mógł być widziany Paweł Kościsz? Poszukiwania trwają na szeroką skalę

Akcja poszukiwawcza nie ogranicza się jedynie do górskich szlaków. Jak czytamy w oficjalnych komunikatach, zaginiony Paweł Kościsz mógł być widziany w kilku miejscach. Służby biorą pod uwagę nie tylko szlaki turystyczne w rejonie Krynicy, ale także teren samego uzdrowiska. Ponadto istnieje prawdopodobieństwo, że 55-latek mógł przemieszczać się na trasie między Krynicą-Zdrój a Nowym Sączem lub pojawić się w samym Nowym Sączu.

To znacznie rozszerza obszar poszukiwań i sprawia, że kluczowa staje się pomoc ze strony mieszkańców oraz turystów przebywających w regionie. Służby apelują do kierowców, pasażerów komunikacji publicznej oraz przechodniów o wzmożoną czujność. Jeśli ktokolwiek widział zaginionego mężczyznę lub posiada jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia jego miejsca pobytu, proszony jest o pilny kontakt z najbliższą jednostką policji lub pod numerem alarmowym 112.

