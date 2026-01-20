Na stoku leżał nieprzytomny narciarz. 47-latka zabrał śmigłowiec LPR

19 stycznia około godziny 9:30 na jednym ze stoków narciarskich w Krynicy-Zdroju znaleziono nieprzytomnego 47-letniego mężczyznę.

Narciarz został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR.

Policja prowadzi postępowanie w celu ustalenia przyczyn zdarzenia.

Na stoku znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Akcja ratunkowa na stoku w Krynicy-Zdroju

Zgłoszenie o niepokojącym odkryciu wpłynęło do dyżurnego Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju w poniedziałek, 19 stycznia, około godziny 9:30. Z informacji przekazanych przez świadków wynikało, że na jednym z lokalnych stoków narciarskich leży mężczyzna, który nie daje oznak życia. We wskazane miejsce natychmiast skierowano dostępne patrole policji oraz służby medyczne.

Po dotarciu na miejsce ratownicy potwierdzili, że sytuacja jest bardzo poważna. Leżący na śniegu mężczyzna był nieprzytomny i wymagał pilnej interwencji medycznej. Z uwagi na jego stan oraz trudne warunki terenowe, podjęto decyzję o wezwaniu na pomoc Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po chwili nad stokiem pojawił się charakterystyczny żółty śmigłowiec. Jak informuje policja, nieprzytomnego 47-letniego mężczyznę przetransportowano do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Tajemnicze zdarzenie w Krynicy-Zdroju. Policja ustala przyczyny dramatu na stoku

Podczas gdy lekarze walczą o zdrowie 47-latka, policjanci rozpoczęli żmudne dochodzenie mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce, w którym znaleziono narciarza i przeprowadzili niezbędne czynności procesowe, w tym oględziny. Kluczowe będzie ustalenie, co doprowadziło do utraty przytomności przez mężczyznę.

- Dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia będą ustalane w toku prowadzonego postępowania – czytamy w oficjalnym komunikacie policji.