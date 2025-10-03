Zawalił się komin, 26-latek nie żyje! Śmiertelny wypadek w czasie prac budowlanych pod Brzeskiem

Michał Michalak
2025-10-03 8:27

26-latek zginął w wypadku w czasie prac remontowo-rozbiórkowych domu jednorodzinnego w Jadownikach pod Brzeskiem. Do zdarzenia doszło w czwartek, 2 października, w godzinach popołudniowych. Poszkodowany pracował razem z innymi mężczyznami, ale w tym czasie zawalił się komin, a fragmenty konstrukcji spadły na 26-latka. Na miejsce wezwano m.in. śmigłowiec LPR, ale na pomoc było za późno.

  • Tragiczny wypadek w Jadownikach pod Brzeskiem podczas prac remontowo-rozbiórkowych.
  • Fragmenty zawalonego komina śmiertelnie raniły 26-letniego mężczyznę.
  • Mimo długiej reanimacji życia poszkodowanego nie udało się uratować.
  • Śledztwo wyjaśni, co doprowadziło do tej katastrofy.

Jadowniki. 26-latek zginął w czasie prac budowlanych

Policja w Brzesku wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku w Jadownikach. W czwartek, 2 października, w godzinach popołudniowych, w jednym z domów prowadzone były prace remontowo-rozbiórkowe, w których brała udział grupa mężczyzn. W pewnym momencie zawalił się komin budynku, którego fragmenty spadły prosto na 26-latka, wskutek czego doszło u niego do zatrzymania krążenia. 

Na miejsce przyjechały służby ratownicze, w tym załoga karetki pogotowia i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Rozpoczęto resuscytację-krążeniowo oddechową, ale pomimo ponadgodzinnej reanimacji życia poszkodowanego nie udało się ratować - przekazał kpt. Dominik Machał, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku.

Jak dodaje w rozmowie z "Super Expressem" mł. asp. Grzegorz Kupiec z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, mundurowi wykonali oględziny miejsca zdarzenia pod nadzorem prokuratura.

- Budynek, gdzie doszło do wypadku, to stary dom jednorodzinny, w którym prowadzono prace remontowe-rozbiórkowe - wyjaśnia.

Jadowniki. Śmiertelny wypadek w czasie prac remontowo-rozbiórkowych. Komin osunął się na 26-latka
BRZESKO
WYPADEK