i Autor: shutterstock(2) Zdrapka w cenie chipsów przyniosła mu główną wygraną. Nie uwierzy, gdy zobaczy przelew

Wygrana w zdrapce

Zdrapka w cenie chipsów przyniosła mu główną wygraną. Nie uwierzy, gdy zobaczy przelew

Każdy, kto regularnie próbuje swojego szczęścia w zdrapkach LOTTO liczy na to, że pewnego dnia to właśnie do niego uśmiechnie się los. Raz na jakiś czas pojawia się informacja, która elektryzuje wszystkich graczy. Wygrane po 50 tys., 100 tys. czy 200 tys. złotych zdarzają się dość regularnie. W piątek (15 listopada) odnotowano główną wygraną w zdrapce "CRAZY 8". Farciarz z Brzeska wygrał 200 tysięcy złotych.