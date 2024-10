Zmuszał własne dzieci do żebrania. Pomagała mu konkubina

Wyrodny ojciec zmuszał swoje dzieci do żebrania. Do sądu w Tarnowie trafił akt oskarżenia przeciwko Bogdanowi C. i jego konkubinie Ewie Sz. Para zarabiała na tym, że córka i syn mężczyzny wystawali przy sklepach, prosząc obcych ludzi o pieniądze. Proceder nadzorowała Ewa Sz. Zdobyte w nielegalny sposób środki Bogdan C. wydawał między innymi na alkohol.

W akcie oskarżenia skierowanym do Sądu Okręgowego w Tarnowie zarzucono Bogdanowi C., że w okresie od kwietnia 2023 roku do listopada 2023 roku, jako ojciec 12-letniej córki i 14-letniego syna wykorzystał stosunek zależności wynikający z władzy rodzicielskiej i namówił je do uczestniczenia w procederze żebractwa, a następnie w tym celu wydawał małoletnie dzieci swojej partnerce Ewie Sz., która udawała się z nimi żebrać na osiedla i w okolice centrów handlowych na terenie Tarnowa oraz nadzorowała ich pracę z bliskiej odległości, to jest o przestępstwo z art. 189a § 1 k.k. - informuje tarnowska prokuratura.

PRZECZYTAJ: Nie żyje dwoje nastolatków. Potworna kraksa w Tarnowie

Poniżej dalsza część artykułu.

Młody kierowca quada wjechał w rowerzystkę. 19-latka uderzyła głową o asfalt

Wyrodny ojciec odpowie za handel ludźmi

Dzieci Bogdana C. cierpiały nie tylko przez zmuszanie ich do żebractwa, ale po powrocie do domu były dodatkowo upokarzane. Pod wpływem alkoholu ojciec znęcał się nad małoletnimi. Wszczynał awantury, wyzywał syna i córkę, a nawet posuwał się do kopania oraz uderzania dzieci. Bogdan C. i jego konkubina od kilku miesięcy są izolowani w areszcie tymczasowym.

Podkreślenia wymaga, że o ile samo w sobie żebranie jest wykroczeniem, to werbowanie w tym celu małoletnich osób i wykorzystywanie ich w tym procederze stanowi handel ludźmi, które to przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 lat do lat 20. Bogdan C. i Ewa Sz. w przeszłości byli karani za przestępstwa przeciwko mieniu. Od lipca br. są tymczasowo aresztowani i na proces oczekują w zakładzie karnym - dodaje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnowie prok. Mieczysław Sienicki.

ZOBACZ: Wilki przegoniły grzybiarzy z lasu. Gmina ostrzega! W tych miejscach trzeba uważać

Sonda Czy kary za przemoc wobec dzieci są w Polsce wystarczająco surowe? Tak Nie