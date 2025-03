Najlepsze życzenia!

100 lat miłości do życia! Pani Marianna inspiruje kolejne pokolenia

W Gorzeszynie (powiat lipnowski) mieszka kobieta niezwykła – pani Marianna Krzemińska, której setne urodziny to święto mądrości, doświadczenia i niezłomnego ducha. Jej życiorys to fascynująca podróż przez XX wiek, a każda opowieść – bezcenna lekcja. Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu, pani Marianna została uhonorowana marszałkowskim medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, co jest wyrazem uznania dla jej wkładu w historię regionu.