13-latek wpadł w szał i zaatakował matkę na środku mostu. Niesamowita postawa policjantów

Chwile grozy przeżyła kobieta i inni kierowcy na moście im. gen. Zawackiej w Toruniu. Policjantka z biura prasowego KMP w Toruniu zrelacjonowała nam akcję, którą profesjonalnie przeprowadzili jej koledzy. Jak to się zaczęło? - Podróżująca z 13-letnim synem w spektrum autyzmu mieszkanka Torunia znalazła się w niebezpiecznej sytuacji. Nastolatek, który wzrostem już dawno przewyższa mamę, podczas jazdy zaczął stwarzać realne zagrożenie, dostał ataku agresji i autoagresji, kopał siedzącą za kierownicą kobietę - wyjaśniła mł. asp. Dominika Bocian z toruńskiej komendy.

Toruń: Autystyczny chłopiec z napadem agresji na moście gen. Zawackiej

Kobieta zatrzymała się w obawie, że dalsza podróż może zakończyć się wypadkiem. Dzięki pomocy innego kierowcy, który wsiadł do chłopca, wezwała pomoc, dzwoniąc pod numer 112. Na miejsce przybyło pogotowie ratunkowe i mundurowi z Rubinkowa - sierżant Patryk Król i sierżant Maciej Sławkowski. Mundurowi byli wspierający i pomocni, zarówno dla mamy, dla której ta sytuacja była bardzo trudna, jak również jej syna. Przewieźli 13-latka do jego domu, jadąc z nim za zgłaszającą. Dbali o to, by chłopiec czuł się bezpiecznie, co w tym konkretnym przypadku miało kluczowe znaczenie. Na szczęście - choć początek wyglądał bardzo groźnie - ta historia miała swój happy end.

Stowarzyszenie SPOZA dziękuje policjantom z Torunia

Przedstawicielka stowarzyszenia przekazała, że stróże prawa wykazali się wielkim profesjonalizmem, pomimo tego, że na co dzień nie pracują z osobami w spektrum autyzmu. W czwartek (13 kwietnia 2023 r.) na komisariacie wręczyła im kwiaty. Padło sporo miłych słów.

- Przedstawicielka SPOZA przekazała Komendantowi Komisariatu Toruń-Rubinkowo młodszemu inspektorowi Jackowi Wolframowi oraz sierżantowi Patrykowi Królowi i sierżantowi Maciejowi Sławkowskiemu pisemne podziękowania, wyraziła uznanie dla profesjonalizmu, empatii i zrozumienia, jakim wykazali się policjanci - podkreśliła młodsza aspirant Dominika Bocian.

Pod tekstem zamieszczamy skromną galerię ze spotkania, do którego doszło na Rubinkowie.

