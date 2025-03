17-letni Krzysiek zginął na motocyklu. Szok i niedowierzanie w szkole

Pogodowe starcie zimy z wiosną. To już pewne! Synoptycy ostrzegają

Ojciec Rydzyk grzmi o pieniądzach. Co za słowa! Ludzie łapią się za głowy

Ta tragedia wstrząsnęła mieszkańcami województwa. W niedzielę w Trutowie pod Lipnem doszło do wypadku, w którym zginął 17-letni motocyklista. Policjanci zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali około godziny 14. - Gdy policjanci przybyli na miejsce służby medyczne próbowały ratować życie młodego mężczyzny. Niestety kierujący motocyklem crossowym 17-letni mieszkaniec gminy Kikół zginął na miejscu - informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.

17-latek stracił panowanie nad motocyklem

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że przyczyną wypadku było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Na zakręcie 17-latek stracił panowanie nad motocyklem i wypadł z drogi. - Młody mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania motocyklem, a sam pojazd nie był dopuszczony do ruchu - przekazała nam podkomisarz Małgorzata Małkińska z KPP w Lipnie. Okoliczności tego tragicznego wypadku ustalają policjanci pracujący pod nadzorem prokuratora.

Czytaj też: "Straszna tragedia, aż serce pęka". 18-latka zginęła na miejscu, 19-latek walczy o życie w szpitalu. Ich passat roztrzaskał się na drzewie

Szkoła, do której chodził Krzysztof, opublikowała przejmujący wpis. "Z wielkim smutkiem żegnamy Krzysia, oddanego przyjaciela, który kochał motory i ciągniki. Jego energia, zaangażowanie i miłość do maszyn na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Krzysiu, będzie nam brakowało Twojego uśmiechu" - czytamy na stronie Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.