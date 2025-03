Spis treści

Tragiczny wypadek w Trutowie pod Lipnem

To kolejny dramat na polskich drogach z udziałem młodego człowieka. Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę (23 marca 2025 r.) w Trutowie. 17-latek kierujący motocyklem crossowym wypadł z drogi i zginął na miejscu. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności dramatu. - Młody mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania motocyklem, a sam pojazd nie był dopuszczony do ruchu - informuje nas podkomisarz Małgorzata Małkińska, oficer prasowa KPP w Lipnie. Dalszy ciąg tekstu znajduje się pod skromną galerią ze zdjęciami z miejsca wypadku.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, iż mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków drogowych i na zakręcie stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z szosy - dodaje policjantka z lipnowskiej komendy.

Medycy nie zdołali uratować 17-latka. Policja apeluje

Z relacji policjantki wynika, że gdy mundurowi przybyli na miejsce, służby medyczne próbowały ratować życie młodego mężczyzny. Niestety, ziścił się czarny scenariusz. Funkcjonariusze apelują do kierowców samochodów i jednośladów. Sezon na dwa kółka już się rozpoczął. Należy zachować ostrożność i maksymalny poziom koncentracji. Ku przestrodze, przypominamy nasz materiał o wypadku w powiecie toruńskim. O ewentualnych utrudnieniach będziemy pisać w lokalnych oddziałach "Super Expressu".

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].