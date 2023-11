4-letni Oluś wypadł z wieżowca w Toruniu. Sąd łaskawy dla matki chłopczyka

To był 19 września 2019 roku. Tuż po godzinie 17:00, mały Oluś upadł na niewielki trawnik z kwiatami i drzewkiem, a nie na beton, co prawdopodobnie uratowało mu życie. Dzięki heroicznej postawie lekarzy, chłopiec przeżył, co niektórzy określali mianem cudu. Mama Olka, Ewa P. usłyszała zarzut nieumyślnego narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sąd uznał ją za winną i skazał na 8 miesięcy prac społecznych. Argumentował to m.in. zeznaniami świadków, którzy widzieli chłopca w oknie i słyszeli wołania "Mama, mama!". Według nich, kobieta nie wracała do mieszkania przynajmniej przez 20 minut. Adwokat Ewy P. od samego początku zapowiadał apelację. - Każda matka, która na chwilę zostawi dziecko samo, ma stawać przed sądem? - dopytywał retorycznie w rozmowie z "Nowościami".

Oluś wypadł z wieżowca w Toruniu. Matka chłopca uniewinniona

Prokuratura uważała wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu za satysfakcjonujący, ale kobieta i jej obrońca patrzyli na sprawę inaczej. Sąd Okręgowy przyznał im rację i uniewinnił oskarżoną. Uznał, że Ewa P. zostawiła Olusia w mieszkaniu samego, ale na krótko. Okno było zamknięte, a chłopczyk sam przysunął sobie stołek, za pomocą którego wszedł na parapet. Prokuratura nie będzie wnosić o kasację.

- Cieszymy się i odczuwamy satysfakcję z uniewinniającego wyroku, który wydał Sąd Okręgowy w Toruniu. Od początku jako obrońca pani Ewy podkreślam absurd całego oskarżenia. Skutki tamtego zdarzenia dla mojej klientki były wystarczająco traumatyczne. Dziś najważniejszym jest to, że pani Ewa jest prawomocnie uniewinniona, a Oluś nie tylko fizycznie, ale i psychicznie jest w formie - powiedział adwokat Dariusz Kłos, cytowany przez "Nowości".

