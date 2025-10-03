-7 stopni na początku października. Zgrzytali z zimna i skrobali szyby samochodów

2025-10-03 9:43

Zimowy podmuch na początku października? Tak można nazwać warunki, z którymi Polacy zmierzyli się w nocy z czwartku na piątek (2/3 października). W Toruniu odczuwalna temperatura spadła do -7 stopni Celsjusza. Kierowcy nerwowo skrobali szyby samochodów i trzęśli się z zimna. IMGW zapowiada kolejne przymrozki.

i

Autor: Shutterstock
  • Na noc z czwartku na piątek IMGW zapowiadał temperatury od -5 do 8 stopni Celsjusza. Lokalnie temperatura odczuwalna była jeszcze niższa! Przykładem może być Toruń, gdzie mieszkańcy zgrzytali z zimna.
  • Kolejna noc nie będzie łagodniejsza. Zimowych akcentów jest coraz więcej!
  • Szczegóły najnowszej prognozy synoptycznej analizujemy na se.pl.

Odczuli -7 stopni w Toruniu. Zimowy podmuch na początku października

Chłodna, a momentami bardzo zimna - taka była miniona noc. W górsch możemy już mówić o zimie na całego, a temperatury nie rozpieszczają mieszkańców nizinnych terenów. W centralnej Polsce temperatury spadły do -4 stopni, delikatny mróz mieliśmy na południu, a w Toruniu temperatura odczuwalna wyniosła -7 stopni. Nikogo nie trzeba przekonywać, że większość przyjęła takie warunki z niezadowoleniem. Szyby w pojazdach zamarzły, co wymagało poświęcenia dodatkowych minut na doprowadzenie pojazdów do stanu używalności.

W ciągu dnia ma być lepiej. IMGW zapowiada nawet 15 stopni na północnym zachodzie, oraz 12 stopni w centrum. Chłodniej będzie rzecz jasna w rejonach podgórskich. Mniej optymistycznie wyglądają prognozy synoptyczne na kolejną noc.

IMGW zapowiada przymrozki, mgły i deszcz

W nocy z piątku na sobotę kolejna fala przymrozków. Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od -5 stopni w rejonach podgórskich, 0 na południu, do 9 nad morzem. Synoptycy apelują o ostrożność i ostrzegają również przed niebezpiecznymi zjawiskami. - W Małopolsce i na Podkarpaciu miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, w kotlinach Sudeckich silne zamglenia - przekazuje IMGW w prognozie na noc z 3 na 4 października.

W sobotę słońce będzie dominować na południu, lokalnie słupki rtęci pokażą 16 stopni. Jest jeden poważny problem o nazwie opady deszczu - IMGW prognozuje wysokość opadów na północnym zachodzie i północy od 10 do 15 milimetrów. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".

