Dziecko trafiło do szpitala

Alarm w oknie życia w Toruniu! Zakonnice znalazły 11-miesięcznego chłopczyka

W oknie życia przy ul. Szosa Bydgoska 1 w Toruniu zakonnice znalazły 11-miesięcznego chłopczyka. Został on przetransportowany do szpitala i obecnie przebywa na oddziale kardiologicznym. To pierwsze dziecko znalezione w tym oknie życia.