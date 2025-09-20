Apator - Motor: Tutaj obejrzysz żużlowy finał PGE Ekstraligi zupełnie za darmo!

W niedzielę o 19:30 pierwsza odsłona rywalizacji w finale PGE Ekstraligi. PRES Grupa Deweloperska Toruń i Orlen Oil Motor Lublin spotkają się na Motoarenę. Gospodarze pierwszego meczu przygotowali niespodziankę dla kibiców!

Fani mogą obejrzeć to spotkanie zupełnie za darmo! Wystarczy przyjść do Miasteczka Kibica, które pojawi się przy wspaniałym, toruńskim obiekcie.

- Jest to ukłon w stronę tych kibiców, którzy nie zdążyli, lub też nie mogli zakupić biletu uprawniającego wejście na stadion - podkreśliła prezes Ilona Termińska w rozmowie z mediami klubowymi.

Żużel. PRES Toruń - Orlen Oil Motor Lublin w finale PGE Ekstraligi

Na ten dwumecz czeka cały żużlowy świat. Finał najlepszej ligi świata wywołuje ogromne emocje. PRES Grupa Deweloperska Toruń i Orlen Oil Motor Lublin zmierzą się w decydującej batalii o tytuł Drużynowego Mistrza Polski. Torunianie awansowali do finału po 9 latach przerwy, z kolei goście pierwszego meczu to obrońcy tytułu. - Jestem dobrej myśli. Kibice z Torunia są wspaniali. Cieszę się, że są ze mną. Były takie chwile, że się nie rozumieliśmy, ale to już dawno za nami. Mam nadzieję, że w finale z Motorem pojedziemy dobry dwumecz - powiedział nam po półfinale Antoni Kawczyński z PRES Toruń.

Finał PGE Ekstraligi za darmo! Tutaj można obejrzeć transmisję

Pierwsza odsłona finału Apator - Motor rozpocznie się o 19:30. Na trybunach zasiądzie komplet widzów, klub z Torunia uruchomił również miejsca stojące. Po wejściówki ustawiły się olbrzymie kolejki. Jeżeli ktoś nie ma możliwości przyjścia na Motoarenę, to transmisję w TV proponuje stacja Canal+ Sport. Studio wystartuje o 18:45. Poprowadzi je Daria Kabała-Malarz, a jej gośćmi będą Marek Cieślak i Adrian Miedziński.

Niedzielny mecz skomentują Tomasz Dryła i Krzysztof Cegielski. Stream online będzie dostępny w serwisie Canal+ Online. Relację i zdjęcia z zawodów zobaczycie w naszym serwisie. Przygotujemy też wywiady wideo i tekstowe z zawodnikami obu drużyn. Zachęcamy do śledzenia serwisu se.pl i mediów społecznościowych.

Więcej szczegółów transmisji znajdziecie w tym materiale!

To jednak nie wszystko! Znakomite wieści dla kibiców przekazał KS Toruń. Chodzi o darmową transmisję finału PGE Ekstraligi! W niedzielę od godziny 17.00 na parkingu przy strefie zielonej zostanie otwarte Miasteczko Kibica.

- Od kilku dni w Toruniu można poczuć atmosferę wielkiego święta, jakim jest finał PGE Ekstraligi. Zainteresowanie kibiców przerosło nasze oczekiwania. Tak naprawdę na Motoarenie będzie nadkomplet publiczności, a w kasach zostały ostatnie już miejsca stojące. Jestem przekonana, że zarówno mecz, jak i atrakcje przy stadionowe dostarczą fanom czarnego sportu niesamowitych wrażeń - powiedziała mediom klubowym Ilona Termińska.

W komunikacie KST czytamy, że dzięki współpracy klubu z C+, w Miasteczku otwarta zostanie Strefa Canal+, w której można będzie na żywo obejrzeć niedzielne zawody.

- Jest to ukłon w stronę tych kibiców, którzy nie zdążyli, lub też nie mogli zakupić biletu uprawniającego wejście na stadion. Wiemy, że fani chcą być blisko zawodników, dlatego mam nadzieję, że wspólne oglądanie meczu na telebimie, tuż przy trybunach Motoareny, będzie miłym dodatkiem dla wielu kibiców. Serdecznie zapraszam do Miasteczka Kibica w niedzielę, od godziny 17:00. Wejście oczywiście jest darmowe - wyjaśniła prezes toruńskiego Klubu.