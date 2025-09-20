Apator - Motor w finale PGE Ekstraligi: Gdzie oglądać żużel w niedzielę? Transmisja, stream online

Ruszają finały PGE Ekstraligi. PRES Grupa Deweloperska Toruń i Orlen Oil Motor Lublin walczą o złote medale DMP. Dla "Koziołków" to chleb powszedni, a "Anioły" awansowały do finału po 9 latach przerwy. Faworytem są obrońcy tytułu, ale ekipa Piotra Barona ma swoje argumenty.

Pierwsze starcie finałowe odbędzie się na Motoarenie. Zaplanowano je na niedzielę, 21 września, a pierwszy wyścig wystartuje o 19:30.

W naszym materiale prezentujemy szczegóły transmisji i streamu online. Podpowiadamy, gdzie oglądać żużel, w tym finał Apator - Motor.

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin, finał PGE Ekstraligi

Na ten dzień czekają wszyscy kibice żużla! Finałowi PGE Ekstraligi, najlepszej żużlowej ligi świata towarzyszą ogromne emocje. "Anioły" Piotra Barona chciałyby pójść za ciosem. W półfinale w świetnym stylu pokonały Betard Spartę Wrocław i zagwarantowały sobie przynajmniej srebrny medal. Po 9 latach oczekiwania, kibice z grodu Kopernika znów zobaczą starcie o złoto na Motoarenie. - Mam w sobie sporo pozytywnego nastawienia przed finałem z Lublinem. To będą dwa świetne mecze - podkreślił Robert Lambert w rozmowie z naszym dziennikarzem.

Faworytem pozostaje Motor. Lublinianie wprawdzie nie przepadają za toruńskim obiektem (przegrali tam 4 z ostatnich 5 meczów), ale dysponują olbrzymim atutem własnego toru. Zagadką pozostaje dyspozycja Wiktora Przyjemskiego, który wrócił po kontuzji podczas finału SGP 2 w duńskim Vojens, ale widać było, że bardzo boli go noga. Dalszy ciąg materiału z informacjami o transmisji znajduje się pod galerią ze zdjęciami z meczu Apator - Motor z fazy zasadniczej.

Awizowane składy na finał PGE Ekstraligi

Piotr Baron niczym nie zaskoczył. Skład PRES Grupa Deweloperska Toruń na finał PGE Ekstraligi nie zawiera żadnych niespodzianek. Za tworzenie przewagi ma odpowiadać przede wszystkim duet Patryk Dudek - Robert Lambert. Kibice wierzą, że ważne punkty na własnym terenie dorzucą Jan Kvech i Antoni Kawczyński. Po stronie gości pod lupą będą Fredrik Lindgren, Mateusz Cierniak i juniorzy.

Orlen Oil Motor Lublin:

1. Jack Holder

2. Fredrik Lindgren

3. Dominik Kubera

4. Mateusz Cierniak

5. Bartosz Zmarzlik

6. Wiktor Przyjemski

7. Bartosz Bańbor

PRES Grupa Deweloperska Toruń:

9. Patryk Dudek

10. Robert Lambert

11. Jan Kvěch

12. Mikkel Michelsen

13. Emil Sajfutdinow

14. Mikołaj Duchiński

15. Antoni Kawczyński

Sędzia: Krzysztof Meyze

Apator - Motor: Gdzie oglądać finał PGE Ekstraligi? Żużel w TV, transmisja, stream online

Niedzielny mecz Apator - Motor rozpocznie się o 19:30. Na trybunach zasiądzie komplet widzów, klub z Torunia uruchomił również miejsca stojące. Jeżeli ktoś nie ma możliwości przyjścia na Motoarenę, to transmisję w TV proponuje stacja Canal+ Sport. Studio wystartuje o 18:45. Poprowadzi je Daria Kabała-Malarz, a jej gośćmi będą Marek Cieślak i Adrian Miedziński.

Spotkanie finałowe skomentują Tomasz Dryła i Krzysztof Cegielski. Stream online będzie dostępny w serwisie Canal+ Online. Relację i zdjęcia z zawodów zobaczycie w "Super Expressie". Opublikujemy również wywiady wideo i tekstowe z zawodnikami obu drużyn. Zachęcamy do śledzenia serwisu se.pl i mediów społecznościowych.