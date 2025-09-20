Mistrz Polski sięgnął po mistrzostwo Europy. Niemoc przełamana

Patryk Dudek notuje kapitalny sezon. Został mistrzem Polski, jest liderem PRES Grupa Deweloperska Toruń, a 19 września do swojego bogatego dorobku dorzucił mistrzostwo Europy, które jednocześnie daje mu awans do SGP 2026.

"Duzers" wygrał trzy turnieje z cyklu Tauron SEC 2025. Dominację potwierdził w piątkowy wieczór w czeskich Pardubicach. To pierwszy triumf Polaka w tych rozgrywkach i w erze firmy One Sport.

Dudka starał się gonić Andrzej Lebiediew z Łotwy, ale nie był w stanie zagrozić reprezentantowi Polski. Bliski medalu był Kacper Woryna, ale ostatecznie przegrał rywalizację z Duńczykiem Leonem Madsenem. Więcej na se.pl.

Żużel. Patryk Dudek mistrzem Europy. Triumf w Pardubicach

Nareszcie się udało! Patryk Dudek jechał do Pardubic w roli faworyta. Przed 4. Finałem TAURON SEC 2025 miał 6 punktów przewagi nad Andrzejem Lebiediewem. Łotysz mówił nam po zawodach w Lesznie, że dogonienie "Duzersa" to zadanie z kategorii "Mission: Impossible". - Przewaga jest zacna - stwierdził krótko Polak, z którym rozmawialiśmy tuż po 3. Finale SEC.

Na czeskiej ziemi Lebiediew robił wszystko, co w jego mocy, jednak od początku mieliśmy przekonanie, że Dudek kontroluje sytuację. Tytuł zapewnił sobie jeszcze przed finałem. W 20. wyścigu źle wystartował, ale już na pierwszym okrążeniu wysforował się na prowadzenie, którego nie oddał aż do mety. As PRES Grupa Deweloperska Toruń rozpędził się na tyle, że wygrał całe zawody.

- Cześć wszystkim, wracam do Grand Prix! Na ten moment jestem mistrzem świata... nie, na razie mistrzem Europy. Dziękuję wszystkim fanom, do zobaczenia za rok! - powiedział uśmiechnięty Dudek w rozmowie z przedstawicielami firmy One Sport.

Srebrny medal wywalczył wspominany wyżej Lebiediew, a o brąz do ostatnich chwil walczyli Kacper Woryna i Leon Madsen. Duńczyk został wykluczony z wyścigu ostatniej szansy, gdyż arbiter Jesper Steentoft uznał, że lider Falubazu Zielona Góra spowodował upadek Szymona Woźniaka. Woryna wywalczył przepustkę do finału, gdzie musiał zdobyć 2 punkty, aby zapewnić sobie trzecie miejsce w cyklu.

Niestety dla polskich kibiców... zawodnik częstochowskiego Włókniarza upadł na ostatniej pozycji. Nie było nawet wyścigu dodatkowego i Woryna musiał się zadowolić czwarta lokatą. Leon Madsen i Andrzej Lebiediew również pojadą w cyklu SGP 2026. Duńczyk awansował do elity przez Grand Prix Challenge, a Lebiediew był w czołowej siódemce mistrzostw świata.

Wyniki 4. finału TAURON SEC w Pardubicach

1. Patryk Dudek (Polska) - 14 (3,1,2,2,3,3) - 1. miejsce w finale

2. Timo Lahti (Szwecja) - 14 (3,3,1,3,2,2) - 2. miejsce w finale

3. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 12 (3,0,3,3,2,1) - 3. miejsce w finale

4. Kacper Woryna (Polska) - 9 (t,3,3,2,1,u) - upadek w finale

5. Leon Madsen (Dania) - 10+w (2,2,3,0,3)

6. Szymon Woźniak (Polska) - 9+u/- (0,1,2,3,3)

7. Nazar Parnicki (Ukraina) - 9 (0,3,2,2,2)

8. Vaclav Milik (Czechy) - 9 (1,2,3,1,2)

9. Przemysław Pawlicki (Polska) - 9 (2,2,2,2,1)

10. Tom Brennan (Wielka Brytania) - 7 (1,2,0,3,1)

11. Mateusz Cierniak (Polska) - 6 (2,3,1,0,0)

12. Michael Jepsen Jensen (Dania) - 6 (1,1,0,1,3)

13. Dimitri Berge (Francja) - 4 (3,0,0,0,1)

14. Jan Kvech (Czechy) - 3 (d,1,1,1,d)

15. Norick Bloedorn (Niemcy) - 2 (2,0,0,0,0)

16. Piotr Pawlicki (Polska) - 2 (0,0,1,1,0)

17. Jan Jenicek (Czechy) - ns

18. Matous Kamenik (Czechy) - ns

Bieg po biegu:

1. (67,44) Berge, Bloedorn, Woryna (t), Kvech (d/4)

2. (66,45) Dudek, Prz. Pawlicki, Jepsen Jensen, Parnicki

3. (66,38) Lebiediew, Madsen, Brennan, Woźniak

4. (66,45) Lahti, Cierniak, Milik, Pi. Pawlicki

5. (66,67) Woryna, Milik, Dudek, Lebiediew

6. (66,81) Lahti, Prz. Pawlicki, Woźniak, Berge

7. (66,32) Cierniak, Brennan, Jepsen Jensen, Bloedorn

8. (67,06) Parnicki, Madsen, Kvech, Pi. Pawlicki

9. (65,99) Woryna, Prz. Pawlicki, Pi. Pawlicki, Brennan

10. (66,03) Madsen, Dudek, Cierniak, Berge

11. (66,15) Lebiediew, Parnicki, Lahti, Bloedorn

12. (66,47) Milik, Woźniak, Kvech, Jepsen Jensen

13. (66,79) Lahti, Woryna, Jepsen Jensen, Madsen

14. (66,47) Brennan, Parnicki, Milik, Berge

15. (xx,xx) Woźniak, Dudek, Pi. Pawlicki, Bloedorn

16. (66,92) Lebiediew, Prz. Pawlicki, Kvech, Cierniak

17. (66,48) Woźniak, Parnicki, Woryna, Cierniak

18. (66,64) Jepsen Jensen, Lebiediew, Berge, Pi. Pawlicki

19. (67,40) Madsen, Milik, Prz. Pawlicki, Bloedorn

20. (67,39) Dudek, Lahti, Brennan, Kvech (d/4)

Baraż:

21. (67,59) Dudek, Woryna, Woźniak (u/-), Madsen (w/su)

Finał:

22. (67,50) Dudek, Lahti, Lebiediew, Woryna (u/-)

Sędzia: Jesper Steentoft (Dania)

Mistrz Polski o krok od mistrzostwa Europy. Patryk Dudek podsumowuje 3. Finał SEC w Lesznie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sezon Dudka jak ze snu

Dla Patryka Dudka sezon 2025 jest po prostu wspaniały. Faworytem mistrzostw Polski był rzecz jasna Bartosz Zmarzlik, ale nawet sześciokrotny mistrz świata musiał uznać wyższość "Duzersa". Lider toruńskich "Aniołów" ma już dwa złota, a może dorzucić jeszcze chociażby Drużynowe Mistrzostwo Polski i triumf w SoN. W tych ostatnich rozgrywkach "Biało-Czerwoni" również czekają na zwycięstwo. Być może Dudek pomoże w przełamaniu kolejnej "klątwy".

Już 21 września PRES Toruń rozpocznie finałową rozgrywkę z Orlen Oil Motorem Lublin. Stawką jest złoto w PGE Ekstralidze. - Czuję się normalnie, taką mam pracę. Jestem zawodowym sportowcem, takie mam wymagania, od siebie również wymagam, aby jechać o najwyższe cele. Super, że kolejny rok jedziemy o medalowe miejsce, a tym razem uda się nawet o złoto - mówił nam Dudek tuż po półfinale we Wrocławiu.

Obecnie Dudek jest 2. najlepszym zawodnikiem elitarnej ligi ze średnią 2,338 (stan na 19 września). Lepszy jest tylko Bartosz Zmarzlik. To pokazuje, do jakiego poziomu doszlusował "Duzers". Widać jak na dłoni, że współpraca z menedżerem Dariuszem Sajdakiem przynosi znakomite owoce. Ostatnie tygodnie sezonu 2025 mogą przynieść kolejne, spektakularne sukcesy, na co ostrzą sobie zęby przede wszystkim kibice z Torunia.