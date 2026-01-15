Atak podpalacza w Chełmży! 19-latek ma na sumieniu o wiele więcej

Chełmża: Nocny pożar kamienicy. To było podpalenie!

Niepokojące zdarzenie w powiecie toruńskim. W minioną niedzielę (11 stycznia) w nocy, chełmżyńscy policjanci otrzymali zgłoszenie o podpaleniu drzwi w jednej z kamienic na terenie miasta. Na szczęście służby szybko poradziły sobie z pożarem.

- Przybyli na miejsce śledczy przesłuchali świadków i wspólnie z technikiem kryminalistyki wykonali oględziny, zabezpieczając dowody w sprawie. Mundurowi szybko ustalili, że za podpaleniem stoi 19-letni mieszkaniec powiatu toruńskiego, który tej samej nocy został przez policjantów namierzony i zatrzymany - przekazuje asp. Dominika Bocian z KMP w Toruniu. Jak się okazało, sprawa miała charakter rozwojowy. Śledczy z Torunia powiązali młodego mężczyznę z innymi przestępstwami.

Ciężkie zarzuty dla mieszkańca powiatu toruńskiego

Oficer prasowa KMP w Toruniu dodała, że podejrzany usłyszał zarzuty, podpalenia budynku w Chełmży, czym spowodował zagrożenie nie tylko dla zdrowia i życia osób, ale także mienia. Okazało się, że 19-latek dawał się we znaki mieszkańcom grodu Kopernika. 2026 roku postanowił "przywitać" przestępczą serią.

- Odpowie również za 6 innych przestępstw na terenie miasta, gdzie miał dokonywać rozbojów, usiłowań rozbojów, jednej kradzieży rozbójniczej - wszystkie w styczniu tego roku. 14 stycznia sąd przychylił się do wniosku policji i prokuratury, stosując wobec 19-latka 3-miesięczny, tymczasowy areszt. Za popełnione przestępstwa grozi mu nawet 15 lat pozbawienia wolności - podsumowuje asp. Dominika Bocian.

