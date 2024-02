Autobus wylądował w rowie pod Chełmnem! Ranni pasażerowie trafili do szpitala

Wypadek autobusu na trasie Bydgoszcz - Chełmno. Ranni pasażerowie

Jak informuje "Gazeta Pomorska", do zdarzenia doszło około godz. 9:00. To wtedy autobus wpadł do rowu i przewrócił się na bok. Pojazd zmierzał od strony Bydgoszczy w kierunku Kałdusa. - Autobusem tym podróżowało 2 pasażerów: kobieta i mężczyzna oraz kierowca. Podróżujący doznali urazów i zostali zabrani przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala w Świeciu - powiedział dziennikarzom "Pomorskie" kpt. Kasper Korczak, oficer prasowy KP PSP w Chełmnie.

Na miejscu wypadku działali strażacy z Chełmna, policja oraz jednostki OSP z Brzozowa, Bieńkówka i Kokocka.

